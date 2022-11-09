Росія випустила по прикордонню Сумщині 190 снарядів та мін за день

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Від російських обстрілів постраждали Зноб-Новгородська, Хотінська, Краснопільська, Есманська, Миропільська, Шалигинська та Середино-Будська громади.

Об 11:30 по околицях одного із сіл Зноб-Новгородської громади російські військові стріляли із мінометів. Прогриміло 8 вибухів. Обійшлось без наслідків.

У Хотінській громаді під обстрілами були два прикордонні села. Близько 12:00 російський ворог вів вогонь із САУ (6 прильотів). Майже одночасно випустив по іншому селу 42 снаряди. Дивом ніхто не постраждав.

Краснопільська громада: о 13:30 ворог скинув вибухівку з безпілотника. Також в цей час зафіксовано 58 прильотів. Ще одну вибухівку типу ВОГ росіяни скинули з безпілотника на сусіднє прикордонне село. Без руйнувань.

"Есманьська громада: близько 14:00 армійці РФ обстріляли одночасно два села. По одному випустили 20 снарядів із реактивної системи залпового вогню. Використали при цьому запалювальні боєприпаси. Внаслідок чого загорілося поле з кукурудзою. По іншому населеному пункту було 15 прильотів із РСЗВ", - пише Живицький.

По Миропільській громаді російський агресор стріляв із мінометів. Пролунало 15 вибухів. Відомо про три прильоти зі САУ. Без руйнувань.

Шалигинську громаду росіяни обстріляли теж із мінометів. Зафіксовано 10 прильотів. На щастя без руйнувань.

У Середино-Будській громаді було 8 вибухів через мінометний обстріл. Без жертв і наслідків.

У Сумській області відновили один з найбільших мостів, який був зруйнований, щоб зупинити наступ Росії на початку повномасштабної війни.

9 листопада загарбники 20 разів вдарили по селу на Сумщині із реактивної системи залпового вогню.

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