Про це повідомила пресслужба Міненерго.

При цьому у відомстві не уточнили, блок якої саме АЕС вивели з ремонту.

"Загалом за минулу добу атомна генерація виробила половину спожитої електроенергії. Генерація повністю покриває потреби споживачів", - повідомили в пресслужбі.

Зафіксовано знеструмлення через ворожі обстріли.

"Через обстріли залишається без світла частина споживачів у Запорізькій, Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській областях", - розповіли в Міненерго.

"На Донеччині внаслідок обстрілів знеструмлювалися 14 населених пунктів і одна шахта, ведуться відновлювальні роботи", - додали там.

Також через негоду знеструмлено частину мешканців Буковини.

"Унаслідок технологічних порушень залишається без світла частина споживачів у Дніпропетровській та Сумській областях", - резюмували в Міненерго.

Як уточнила пресслужба Укренерго, планових відключень електроенергії сьогодні не буде. Передбачено імпорт зі Словаччини з 17:00 до 23:00 до 340 МВт, а також із Молдови – до 3 МВт.