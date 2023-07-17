Блок однієї з АЕС вивели з ремонту на 3 дні раніше від плану: ситуація в енергетиці
Блок однієї з АЕС вивели з ремонту на 3 дні раніше визначеного терміну. Україна отримала 1000 МВт додаткової потужності
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
При цьому у відомстві не уточнили, блок якої саме АЕС вивели з ремонту.
"Загалом за минулу добу атомна генерація виробила половину спожитої електроенергії. Генерація повністю покриває потреби споживачів", - повідомили в пресслужбі.
Зафіксовано знеструмлення через ворожі обстріли.
"Через обстріли залишається без світла частина споживачів у Запорізькій, Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській областях", - розповіли в Міненерго.
"На Донеччині внаслідок обстрілів знеструмлювалися 14 населених пунктів і одна шахта, ведуться відновлювальні роботи", - додали там.
Також через негоду знеструмлено частину мешканців Буковини.
"Унаслідок технологічних порушень залишається без світла частина споживачів у Дніпропетровській та Сумській областях", - резюмували в Міненерго.
Як уточнила пресслужба Укренерго, планових відключень електроенергії сьогодні не буде. Передбачено імпорт зі Словаччини з 17:00 до 23:00 до 340 МВт, а також із Молдови – до 3 МВт.
- У червні ремонт одного з блоків АЕС завершили на 20 днів раніше, а 5 липня ще один блок АЕС вивели з ремонту раніше плану, завдяки чому енергосистема України дістала додаткову потужність.
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