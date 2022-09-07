Bloomberg прогнозує енергокризу до 2025 року
Видання зазначає, що ця енергетична криза є найгіршою за останні 50 років
Таку оцінку експертів оприлюднив Bloomberg.
Керівники енергетичних компаній Європи зазначають, що швидкого рішення для вирішення проблеми немає, тому енергокриза триватиме кілька років.
Видання зазначає, що ця енергетична криза є найгіршою за останні 50 років. За різкого зростання цін тиск посилив кризу вартості життя та поставив економіку на межу рецесії.
Наступної зими у Європи можуть бути ще відчутніші проблеми. Можливо, наступного літа країни не зможуть заповнити сховища так, як нам вдалося зробити цього року", – сказав Нієк Ден Голландер, комерційний директор німецького енергетичного гіганта Uniper SE.
"Якщо кінцева мета Кремля полягає в тому, щоб повністю позбавити Центральну Європу постачань російського газу, то транзит через Україну, безумовно, під загрозою", – сказала Лаура Пейдж, старший аналітик з ЗПГ у компанії Kpler, яка здійснює збір енергетичних даних.
Лідери Європи вже виділили понад 300 мільярдів євро (297 мільярдів доларів), щоб усунути різке зростання витрат на електроенергію цієї зими. Але вони стикаються з розрахунками, коли термін дії цих заходів закінчується, а полегшення все одно не буде, — пише Bloomberg.
- Президентка Угорщини Каталін Новак у середу, 7 вересня, заявила, що метою країни є зменшення залежності від енергоносіїв із Росії.
- Того ж дня Порошенко пояснив, чому Європі слід відмовитися від російських енергоносіїв.
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