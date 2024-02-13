Франція представила план припинення бойових дій між Ліваном та Ізраїлем

Про це повідомляє Reuters.

Франція представила Лівану письмовий план, спрямований на припинення бойових дій з Ізраїлем та врегулювання спірного лівано-ізраїльського кордону. План передбачає відведення бойовиків, включаючи елітний підрозділ "Хезболли", на 10 км від кордону.

Документ направили урядам Ізраїлю, Лівану та керівництву Хезболли.

План передбачає, що Ліван та Ізраїль припинять військові операції один проти одного.

Ліванські збройні угруповання демонтують усі приміщення та споруди поблизу кордону та відведуть бойові сили, включаючи елітних бійців "Хезболли Радван" та військовий потенціал, такий як протитанкові системи, принаймні на 10 км на північ від кордону, пропонується в документі.

До 15 000 військовослужбовців ліванської армії будуть розміщені у прикордонному районі південного Лівану, політичному оплоті Хезболли, де бойовики угруповання у періоди затишшя тривалий час зливались із суспільством.