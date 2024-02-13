Ізраїль застосував авіацію проти об'єктів ісламістів на півдні Лівану
Внаслідок авіаційного удару ізраїльської армії по об’єктах ісламістів на півдні Лівану загинули двоє бойовиків Хезболли і двоє членів Бригад Аль-Кудс, військового крила Палестинського ісламського джихаду, та ще п’ятеро отримали поранення
Про це з посиланням на джерела в ліванських силах безпеки повідомляє Xinhua.
Співрозмовники видання розповіли, що в понеділок ізраїльська армія завдала 18 авіаударів і випустила близько 100 ракет по 21 місту і селу на півдні Лівану.
Хезболла, своєю чергою, заявила, що її бойовики здійснили кілька атак на ізраїльські позиції в районі окупованих районах ліванських ферм Шебаа, включаючи Біркат-Ріша, Зебдін, Рувайсат аль-Алам, аль-Радар, Аль-Самака, Аль-Манара та поселення Авівім, не повідомляючи результатів цих нападів.
Ферми Шебаа – це вузька смужка спірної території вздовж ліванського кордону на Голанських висотах, сирійській території, окупованій Ізраїлем після Шестиденної війни 1967 року. Цей район десятиліттями залишається епіцентром конфлікту між Хезболлою та ізраїльськими військами.
- Напередодні Ізраїль оголосив, що врятував двох заручників ХАМАСу під час операції в Рафаху.
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