Ізраїль застосував авіацію проти об'єктів ісламістів на півдні Лівану

Про це з посиланням на джерела в ліванських силах безпеки повідомляє Xinhua.

Співрозмовники видання розповіли, що в понеділок ізраїльська армія завдала 18 авіаударів і випустила близько 100 ракет по 21 місту і селу на півдні Лівану.

Хезболла, своєю чергою, заявила, що її бойовики здійснили кілька атак на ізраїльські позиції в районі окупованих районах ліванських ферм Шебаа, включаючи Біркат-Ріша, Зебдін, Рувайсат аль-Алам, аль-Радар, Аль-Самака, Аль-Манара та поселення Авівім, не повідомляючи результатів цих нападів.

Ферми Шебаа – це вузька смужка спірної території вздовж ліванського кордону на Голанських висотах, сирійській території, окупованій Ізраїлем після Шестиденної війни 1967 року. Цей район десятиліттями залишається епіцентром конфлікту між Хезболлою та ізраїльськими військами.