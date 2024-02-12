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Ізраїль оголосив, що врятував двох заручників ХАМАСу під час операції в Рафаху

12 лютого, 2024 понедiлок
06:19
Світ

Двох заручників, чоловіків віком 60 і 70 років, врятовано під час спільної операції ЦАХАЛ, ізраїльських спецслужб та поліції в Рафаху

Про це повідомило видання The Times of Israel.

У спільному оголошенні армія, спецслужби й поліція підтвердили, що під час операції вночі в Рафаху було врятовано двох ізраїльських заручників. Це 60-річний Фернандо Саймон Марман і 70-річний Луїс Хар. Обох терористи ХАМАС викрали 7 жовтня з кібуцу Нір Їжак під час нападу.

Фото: Israel Defense Forces

 

Згідно з повідомленням, стан здоров'я обох чоловіків задовільний, їх відправили на медичне обстеження в медичний центр Шиба.

Речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі розповів, що над цією операцією протягом тривалого часу, а "досягти мети в центрі Рафаха було дуже складно". Об'єднані сили поліції, армії та спецслужб прибули до об’єкта близько першої години ночі та "провели дуже складну дію на території та на другому поверсі, де утримувалися заручники". За словами речника ЦАХАЛу, в цій будівлі й у сусідніх, виникла перестрілка з озброєними людьми. Також було застосовано інтенсивний авіаудар. Військовий додав, що "багато терористів було знищено вночі". Щодо ізраїльтян, то один солдат отримав легке поранення, більше ніхто не постраждав. Загалом, операція тривала близько години.

Раніше вночі проти понеділка ізраїльські військові заявили, що завдали "серії ударів" по південній частині Гази, які зараз "завершені", не надавши додаткових подробиць. Агентство Reuters повідомляло про 22 загиблих і десятки поранених внаслідок ізраїльських ударів. За даними AFP, загинули щонайменше 50 людей.

  • У неділю, 11 лютого, Єгипет заявив, що призупинить дію мирного договору з Ізраїлем, якщо ізраїльські війська вторгнуться у прикордонне місто Рафах
Теги:
Новини
Ізраїль
Війна в Ізраїлі
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