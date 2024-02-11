Єгипет погрожує призупинити мирний договір з Ізраїлем у разі його нападу на прикордонне місто Рафах
У неділю, 11 лютого, Єгипет заявив, що призупинить дію мирного договору з Ізраїлем, якщо ізраїльські війська вторгнуться у прикордонне місто Рафах
Про це повідомляє Associated Press.
Загроза призупинення дії Кемп-Девідських угод виникла після того, як прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що введення військ у Рафах необхідне для перемоги у чотиримісячній війні проти палестинського бойового угрупування ХАМАС.
Представник ХАМАСу заявив, що будь-яке вторгнення в Рафах завадить переговорам за посередництва США, Єгипту і Катару, спрямовані на припинення вогню і звільнення ізраїльських заручників.
Катар, Саудівська Аравія та інші країни також попередили про серйозні наслідки, якщо Ізраїль увійде в Рафах.
"Ізраїльський наступ на Рафах призведе до надзвичайної гуманітарної катастрофи та серйозної напруженості у відносинах з Єгиптом", - зазначив очільник зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.
Два єгипетських чиновники та західний дипломат заявили, що бойові дії у місті Рафах можуть призвести до закриття основного шляху постачання гуманітарної допомоги у сектор Гази.
Єгипетські урядовці побоюються, що в разі порушення кордону військові не зможуть зупинити потік людей, які тікають на Синайський півострів.
Довідково: до підписання Кемп-Девідських угод - історичного мирного договору, укладеного за посередництва тодішнього президента США Джиммі Картера наприкінці 1970-х років, Ізраїль і Єгипет пройшли через п'ять воєн. Договір містить кілька положень, що регулюють розміщення сил по обидва боки кордону.
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У п'ятницю, 9 лютого, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наказав військовим підготувати план евакуації населення Рафаха напередодні очікуваного ізраїльського вторгнення в місто на кордоні з Єгиптом.
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