Нетаньягу наказав евакуювати населення Рафаху на кордоні з Єгиптом перед початком наземного вторгнення
У п'ятницю, 9 лютого, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наказав військовим підготувати план евакуації населення Рафаха напередодні очікуваного ізраїльського вторгнення в місто на кордоні з Єгиптом
Про це повідомляє Associated Press.
На думку Ізраїлю, аби завершити свій військовий план проти ХАМАСу, необхідно ввести війська до Рафаха, який є останнім опорним пунктом угруповання. Однак, у місті наразі перебуває близько 1,5 мільйона палестинців, які втекли від бойових дій в інших частинах Гази.
Нетаньягу заявив, що в Рафаху необхідна "масована операція". Він доручив силовикам представити "подвійний план", який включатиме евакуацію цивільного населення і військову операцію.
Заявлені наміри Ізраїлю розширити свій наземний наступ на Рафах викликали незвичну реакцію у Вашингтоні.
"Ми ще не бачили жодних доказів серйозного планування такої операції", - заявив речник Держдепартаменту США Ведант Патель.
За його словами, продовження такого наступу "без планування і без особливих роздумів в районі, де знаходиться притулок для мільйона людей, було б катастрофою".
Джон Кірбі, речник Ради національної безпеки, заявив, що наземний наступ Ізраїлю в Рафаху - це "не те, що ми б підтримали".
Представники гуманітарних організацій також висловили застереження щодо перспективи наступу на Рафах.
"Нам потрібно, щоб останні лікарні, притулки, ринки та системи водопостачання Гази продовжували функціонувати, - заявила Кетрін Рассел, голова дитячого агентства ООН ЮНІСЕФ. - Без них голод і хвороби стрімко зростуть, забираючи все більше дитячих життів".
Заява ізраїльського прем'єра викликала занепокоєння і в Єгипті, який заявив, що будь-яка наземна операція в районі Рафаха або масове переміщення людей через кордон підірве його 40-річний мирний договір з Ізраїлем.
- 2 лютого Державний департамент США оголосив про перший раунд санкцій, які спрямовані проти чотирьох ізраїльтян, які, ймовірно, знущалися з мирних палестинців.
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