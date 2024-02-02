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США ввели санкції проти жителів Ізраїлю. Держдеп вважає їх причетними до насильства над мирними палестинцями

2 лютого, 2024 п'ятниця
06:49
Світ Ізраїль, ЦАХАЛ

Державний департамент США оголосив про перший раунд санкцій, які спрямовані проти чотирьох ізраїльтян, які, ймовірно, знущалися з мирних палестинців

Про це пише CNN.

Зазначається, що обмежувальні заходи стосуватимуться звинувачених у скоєнні насильства над мирними жителями Західного берега річки Йордан. Нові санкції блокують їхні фінансові активи та забороняють в'їзд до США.

У своїй заяві в четвер, 1 лютого, держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що "Ізраїль повинен зробити більше, щоб зупинити насильство проти мирного населення на Західному березі річки Йордан і притягнути до відповідальності винних у цьому".

  • Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що у секторі Гази вже знищено або поранено половину бойовиків угруповання ХАМАС.
Теги:
Ізраїль
Палестина
США
Війна в Ізраїлі
Хамас
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