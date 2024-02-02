США ввели санкції проти жителів Ізраїлю. Держдеп вважає їх причетними до насильства над мирними палестинцями
Державний департамент США оголосив про перший раунд санкцій, які спрямовані проти чотирьох ізраїльтян, які, ймовірно, знущалися з мирних палестинців
Про це пише CNN.
Зазначається, що обмежувальні заходи стосуватимуться звинувачених у скоєнні насильства над мирними жителями Західного берега річки Йордан. Нові санкції блокують їхні фінансові активи та забороняють в'їзд до США.
У своїй заяві в четвер, 1 лютого, держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що "Ізраїль повинен зробити більше, щоб зупинити насильство проти мирного населення на Західному березі річки Йордан і притягнути до відповідальності винних у цьому".
- Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що у секторі Гази вже знищено або поранено половину бойовиків угруповання ХАМАС.
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