США ввели санкції проти жителів Ізраїлю. Держдеп вважає їх причетними до насильства над мирними палестинцями

Про це пише CNN.

Зазначається, що обмежувальні заходи стосуватимуться звинувачених у скоєнні насильства над мирними жителями Західного берега річки Йордан. Нові санкції блокують їхні фінансові активи та забороняють в'їзд до США.

У своїй заяві в четвер, 1 лютого, держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що "Ізраїль повинен зробити більше, щоб зупинити насильство проти мирного населення на Західному березі річки Йордан і притягнути до відповідальності винних у цьому".