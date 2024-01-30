"Ми вбили вже чверть терористів ХАМАСу, стільки ж поранено", - міністр оборони Ізраїлю
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що у секторі Гази вже знищено або поранено половину бойовиків угруповання ХАМАС
Про це повідомляє The Times of Israel.
"Ми ведемо довгу війну, але в кінці ми розіб’ємо ХАМАС. Терористи залишаються, і ми боремося з осередками опору… На це підуть місяці, а не один день", – сказав Галлант.
За його словами, у бойовиків ХАМАС немає підкріплення, у тому числі зброєю та боєприпасами. "Їм важко дбати про себе, про поранених… Ми вбили вже щонайменше чверть терористів ХАМАСу, стільки ж поранено", – заявив міністр оборони Ізраїлю.
- 26 січня міжнародний суд ООН постановив, що Ізраїль повинен негайно вжити заходів, щоб запобігти вбивствам і заподіянню шкоди мирному палестинському населенню в Газі, не припиняючи військові операції в секторі. Нетаньягу відреагував.
- 28 січня арабські країни заявили про розробку нового плану тимчасового перемир'я в Газі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.7 Купівля 37.7Продаж 38.34
- EUR Купівля 41Продаж 41.92
- Актуальне
- Важливе