"Ми вбили вже чверть терористів ХАМАСу, стільки ж поранено", - міністр оборони Ізраїлю

Про це повідомляє The Times of Israel.

"Ми ведемо довгу війну, але в кінці ми розіб’ємо ХАМАС. Терористи залишаються, і ми боремося з осередками опору… На це підуть місяці, а не один день", – сказав Галлант.

За його словами, у бойовиків ХАМАС немає підкріплення, у тому числі зброєю та боєприпасами. "Їм важко дбати про себе, про поранених… Ми вбили вже щонайменше чверть терористів ХАМАСу, стільки ж поранено", – заявив міністр оборони Ізраїлю.