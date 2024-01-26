Суд ООН зобов'язав Ізраїль запобігати загибелі цивільних у Газі

Про це повідомляє Bloomberg.

У проміжному рішенні, винесеному в п'ятницю, 26 січня, в Гаазі, Міжнародний суд ООН заявив, що Ізраїль також повинен ужити заходів для надання негайної гуманітарної допомоги жертвам його нападу.

Попри те, що рішення Міжнародного суду ООН є обов'язковими до виконання без права на апеляцію, сам суд не може виконувати свої накази, а інші країни вирішили їх ігнорувати, зокрема Росія у зв'язку з її вторгненням в Україну.