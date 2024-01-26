Суд ООН зобов'язав Ізраїль запобігати загибелі цивільних у Газі
Міжнародний суд ООН постановив, що Ізраїль повинен негайно вжити заходів, щоб запобігти вбивствам і заподіянню шкоди мирному палестинському населенню в Газі, не припиняючи військові операції в секторі
Про це повідомляє Bloomberg.
У проміжному рішенні, винесеному в п'ятницю, 26 січня, в Гаазі, Міжнародний суд ООН заявив, що Ізраїль також повинен ужити заходів для надання негайної гуманітарної допомоги жертвам його нападу.
Попри те, що рішення Міжнародного суду ООН є обов'язковими до виконання без права на апеляцію, сам суд не може виконувати свої накази, а інші країни вирішили їх ігнорувати, зокрема Росія у зв'язку з її вторгненням в Україну.
- 29 грудня Південна Африка звернулася до Міжнародного суду ООН з проханням терміново видати наказ про те, що Ізраїль порушив свої зобов'язання за Конвенцією про геноцид 1948 року в ході репресій проти палестинського угруповання ХАМАС у Газі.
- 12 січня Ердоган заявив, що Туреччина надала документи для справи, порушеної Південною Африкою проти Ізраїлю у Міжнародному суді ООН за звинуваченням у вчиненні геноциду проти палестинського цивільного населення.
- Ізраїль відкидає звинувачення ПАР у Міжнародному суді ООН та звинувачує її у допомозі ХАМАСу.
- Напередодні, 25 січня, ХАМАС заявив, що, якщо Міжнародний суд ООН у Гаазі схвалить рішення про припинення вогню в Газі і його підтримає Ізраїль, він теж дотримається перемир’я.
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