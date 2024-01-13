Ізраїль відкидає звинувачення ПАР у Міжнародному суді ООН та звинувачує її у допомозі ХАМАСу

Про це повідомляє BBC.

Справа, подана до Міжнародного суду ООН Південною Африкою, містить цілу низку передбачуваних злочинів Ізраїлю, від невибіркових вбивств палестинських цивільних осіб до масового руйнування інфраструктури Гази.

"Ці вбивства є нічим іншим, як знищенням життя палестинців", - заявила одна з адвокатів ПАР Аділа Хассін.

Адвокати з Південної Африки стверджують, що війна Ізраїлю в Газі не може продовжуватися.

"Цілі багатопоколінні сім'ї будуть знищені, - попередив ірландський адвокат Блінн Ні Граль. - І ще більше палестинських дітей стануть WCNSF (Wounded Child No Surviving Family - "Поранена дитина без сім'ї, що вижила") - новий жахливий акронім, що з'явився в результаті геноциду, вчиненого Ізраїлем".

Ізраїль у відповідь продемонстрував суду фотографії 132 зниклих безвісти ізраїльтян, більшість з яких все ще утримуються в заручниках у Газі.

"Чи є причина, чому ці люди на вашому екрані не заслуговують на захист?" - звернувся до суду Таль Беккер, досвідчений юрисконсульт МЗС Ізраїлю.

Беккер і його колеги жорстко розкритикували заяву ПАР, стверджуючи, що якщо хтось і винен у геноциді, то це ХАМАС. Ізраїльтяни вважають Південну Африку винною у підтримці ХАМАС.

"Південна Африка, як мінімум, надавала пособництво і підтримку ХАМАСу", - заявив професор Малкольм Шоу.

Ймовірно, Міжнародному суду знадобиться кілька років, щоб винести вердикт за звинуваченням у геноциді.

Південна Африка звернулася до Міжнародного суду ООН з проханням вжити дев'ять "тимчасових заходів", покликаних, як сказано у 84-сторінковому поданні ПАР, "захистити від подальшої, серйозної та непоправної шкоди правам палестинського народу".

Перша з них закликає Ізраїль "негайно припинити свою військову операцію в Газі та проти неї". Якщо ця вимога буде виконана, то військова кампанія Ізраїлю буде зупинена.

Саме тому адвокати Ізраїлю намагалися відхилити пропозицію Південної Африки про "тимчасові заходи", стверджуючи, що вони не мають жодних правових підстав і зв'яжуть Ізраїлю руки, але залишать ХАМАСу свободу дій.