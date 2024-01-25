Після рішення суду в Гаазі: ХАМАС оголосив нові умови припинення вогню у Газі

Про це пише Сіньхуа із посиланням на заяву ХАМАСу.

"Якщо суд ухвалить рішення про припинення вогню, рух ХАМАС дотримається перемир’я, за умови, що так само вчинить Ізраїль", - заявили у ХАМАС.

Окрім цього в угрупованні пообіцяли "звільнити утримуваних ізраїльських в’язнів, якщо Ізраїль звільнить палестинських бранців".

При цьому у ХАМАС також вимагають від Ізраїлю "припинити облогу Гази, що триває уже 18 років, й пропустити необхідну для відбудови допомогу".

Сіньхуа нагадує, що Міжнародний суд ООН у Гаазі 26 січня оголосить рішення про запобіжні заходи щодо позову Південно-Африканської Республіки проти Ізраїлю у справі про ймовірний геноцид у секторі Гази.

"Суд також ухвалить рішення про вимогу ПАР щодо негайного судового втручання для припинення ізраїльської військової операції у Газі", - йдеться у матеріалі.