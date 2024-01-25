Після рішення суду в Гаазі: ХАМАС оголосив нові умови припинення вогню у Газі
Якщо Міжнародний суд ООН у Гаазі схвалить рішення про припинення вогню у Газі і його підтримає Ізраїль, ХАМАС теж дотримається перемир’я
Про це пише Сіньхуа із посиланням на заяву ХАМАСу.
"Якщо суд ухвалить рішення про припинення вогню, рух ХАМАС дотримається перемир’я, за умови, що так само вчинить Ізраїль", - заявили у ХАМАС.
Окрім цього в угрупованні пообіцяли "звільнити утримуваних ізраїльських в’язнів, якщо Ізраїль звільнить палестинських бранців".
При цьому у ХАМАС також вимагають від Ізраїлю "припинити облогу Гази, що триває уже 18 років, й пропустити необхідну для відбудови допомогу".
Сіньхуа нагадує, що Міжнародний суд ООН у Гаазі 26 січня оголосить рішення про запобіжні заходи щодо позову Південно-Африканської Республіки проти Ізраїлю у справі про ймовірний геноцид у секторі Гази.
"Суд також ухвалить рішення про вимогу ПАР щодо негайного судового втручання для припинення ізраїльської військової операції у Газі", - йдеться у матеріалі.
- 29 грудня Південна Африка звернулася до Міжнародного суду ООН з проханням терміново видати наказ про те, що Ізраїль порушив свої зобов'язання за Конвенцією про геноцид 1948 року в ході репресій проти палестинського угруповання ХАМАС у Газі.
- 12 січня Ердоган заявив, що Туреччина надала документи для справи, порушеної Південною Африкою проти Ізраїлю у Міжнародному суді ООН за звинуваченням у вчиненні геноциду проти палестинського цивільного населення.
- Ізраїль відкидає звинувачення ПАР у Міжнародному суді ООН та звинувачує її у допомозі ХАМАСу.
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