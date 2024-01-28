Арабські країни заявили про розробку нового плану тимчасового перемир'я в Газі

Про це повідомляє The Hill.

Згідно з повідомленням, єгипетські офіційні особи заявили, що в них є пропозиція, яка покладе край багатомісячному конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, що розпочався 7 жовтня. Пропозиція передбачає звільнення всіх заручників, що залишилися, в обмін на багатомісячне припинення вогню.

Запропоноване перемир'я триватиме близько чотирьох місяців. Серед деталей пропозиції - заклик до початкового шеститижневого перемир'я, щоб ХАМАС зміг звільнити жінок, дітей і літніх людей, які залишилися в заручниках.

За словами єгипетських чиновників, процитованих у звіті, в обмін на це Ізраїль звільнив би палестинських ув'язнених і дозволив би збільшити потік допомоги до Гази.

Після цього ХАМАС звільнить заручників з-поміж ізраїльських військовослужбовців, починаючи з жінок, а потім чоловіків і останки загиблих протягом наступних тижнів. За це ХАМАС отримає гарантію того, що угода про припинення конфлікту буде досягнута під час перемир'я. Ця обіцянка надійшла б від іноземних держав, в тому числі від США.