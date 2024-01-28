Арабські країни заявили про розробку нового плану тимчасового перемир'я в Газі
Посередники з арабських країн заявили, що мають нову пропозицію щодо тимчасового перемир'я у війні між Ізраїлем і ХАМАС, яка передбачає звільнення заручників
Про це повідомляє The Hill.
Згідно з повідомленням, єгипетські офіційні особи заявили, що в них є пропозиція, яка покладе край багатомісячному конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, що розпочався 7 жовтня. Пропозиція передбачає звільнення всіх заручників, що залишилися, в обмін на багатомісячне припинення вогню.
Запропоноване перемир'я триватиме близько чотирьох місяців. Серед деталей пропозиції - заклик до початкового шеститижневого перемир'я, щоб ХАМАС зміг звільнити жінок, дітей і літніх людей, які залишилися в заручниках.
За словами єгипетських чиновників, процитованих у звіті, в обмін на це Ізраїль звільнив би палестинських ув'язнених і дозволив би збільшити потік допомоги до Гази.
Після цього ХАМАС звільнить заручників з-поміж ізраїльських військовослужбовців, починаючи з жінок, а потім чоловіків і останки загиблих протягом наступних тижнів. За це ХАМАС отримає гарантію того, що угода про припинення конфлікту буде досягнута під час перемир'я. Ця обіцянка надійшла б від іноземних держав, в тому числі від США.
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Міжнародний суд ООН постановив, що Ізраїль повинен негайно вжити заходів, щоб запобігти вбивствам і заподіянню шкоди мирному палестинському населенню в Газі, не припиняючи військові операції в секторі. Нетаньягу відреагував.
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