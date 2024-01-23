Країни ЄС погодили військову операцію у Червоному морі
Держави Європейського Союзу досягли принципової згоди щодо необхідності військової операції, що забезпечує безпеку торговельного судноплавства в Червоному морі
Про це повідомив після закінчення зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу у Брюсселі у понеділок, 22 січня, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, інформує "Німецька хвиля".
За його словами, країни ЄС поки що "обговорили різні варіанти цієї місії", метою якої є захист судів від нападів ісламістських хуситів з Ємену. В ідеалі операція має розпочатися у лютому, сказав Боррель, якого цитує агентство dpa. Інших подробиць не повідомляється.
- 21 січня у Хезболлі повідомили, що хусити мають намір заблокувати усі морські шляхи Близького Сходу.
- 23 січня США і Британія завдали нових ударів по цілях хуситів у Ємені.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.53 Купівля 37.53Продаж 38.17
- EUR Купівля 40.88Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе