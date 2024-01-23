Країни ЄС погодили військову операцію у Червоному морі

Про це повідомив після закінчення зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу у Брюсселі у понеділок, 22 січня, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, інформує "Німецька хвиля".

За його словами, країни ЄС поки що "обговорили різні варіанти цієї місії", метою якої є захист судів від нападів ісламістських хуситів з Ємену. В ідеалі операція має розпочатися у лютому, сказав Боррель, якого цитує агентство dpa. Інших подробиць не повідомляється.