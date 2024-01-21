Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Хусити хочуть заблокувати усі морські шляхи Близького Сходу, - Хезболла

Хусити хочуть заблокувати усі морські шляхи Близького Сходу, - Хезболла

21 січня, 2024 неділя
21:56
Світ Ємен, хусити

Єменські хусити збираються зупинити прохід вантажних суден на усіх трьох водних шляхах Близького Сходу

Про це з посиланням на джерела у Ємені розповідає офіційний ТГ-канал ліванської Хезболли.

Зазначається, що план має назву "Трикутник Аль-Акси". Зауважимо, що Аль-Акса - головна мечеть у Єрусалимі.

"Це призведе до припинення постачання нафти та газу до Ізраїлю, Катару, ОАЕ таа Саудівської Аравії", - йдеться у повідомленні.

На зображенні, яким проілюстровано дане повідомлення Хезболли, лінії трикутника з'єднують три близькосхідні протоки: Баб-ель-Мандаба, Ормузької протоки та Суецького каналу.

"Трикутник Аль-Акси"

Фото: Хезболла

WP: США готують тривалу військову кампанію проти хуситів

Адміністрація президента США Джо Байдена планує тривалу військову кампанію проти єменських хуситів після того, як попередні удари не змогли зупинити атаки угруповання на кораблі в Червоному морі.

Про це пише Washington Post із посиланням на чиновників, які говорили на засадах анонімності.

Зазначається, що в США намагатимуться підірвати військовий потенціал хуситів настільки, щоб обмежити їх здатність націлюватися на судноплавство в Червоному морі та Аденській затоці або, як мінімум, щоб забезпечити достатній стримуючий фактор, щоб судноплавні компанії, які не схильні до ризику, відновили відправлення суден водними шляхами регіону.

Читайте також: "Війна поступово перетворюється з палестинської на іранську й має всі ознаки ескалації", - Данилов про ситуацію на Близькому Сході.

"Ми чітко розуміємо, хто такі хусити та їхній світогляд. Тож ми не впевнені, що вони зупиняться негайно, але ми, безперечно, намагаємося погіршити та знищити їхні можливості", - сказав чиновник.

Офіційні особи кажуть, що вони не очікують, що операція розтягнеться на роки. Водночас вони визнають, що не можуть визначити кінцеву дату або надати оцінку того, коли військовий потенціал Ємену буде належним чином зменшений.

  • Військову базу Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході атакували. Бойовики застосували 15 ракет.
Ємен
США
Військові новини
Хезболла
Читайте також:
Джозеф Байден
20 січня, 2024 субота
Байден заявив про готовність піти на компроміс у питанні кордону, аби розблокувати допомогу Україні
Дмитро Разумков
19 січня, 2024 п'ятниця
Разумков щодо винесення на голосування питання по Безуглій: заявив про злочин Стефанчука до ДБР
Радослав Сікорський
18 січня, 2024 четвер
РФ визнає поразку, але закінчуватиме війну з Україною не Путін, - очільник МЗС Польщі
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.59
    Купівля 37.59
    Продаж 38.26
  • EUR
    Купівля 40.92
    Продаж 41.83
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
21 січня
22:14
Жодного доказу смерті Пригожина немає, - Буданов
22:07
Віктор Клімов
На борту збитого над Азовським морем російського Іл-22 загинув його командир Клімов
21:40
Володимир Зеленський
РФ обстріляла за добу понад 100 міст та селищ у 9 регіонах України, - Зеленський
21:34
Ексклюзив
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Нетаньягу вигідна війна в Ізраїлі, - експерт-міжнародник Семиволос
21:24
Євген Хаїт
В Одесі помер актор, драматург і сценарист Євген Хаїт
21:18
паспорт рф
З початку року людям на ТОТ, які не мають роспаспорта, відмовляють у лікуванні, - ЦНС
21:01
безпілотник, дрон
Через атаку дронів російський завод "Новатек" зупинив операції на Балтійському терміналі
20:43
Огляд
Знищення двох російських літаків, пожежі на нафтобазах у Петербурзі та Брянській області і успішна робота партизан на ТОТ: де у росіян вибухало та палало цього тижня
20:40
вогонь, полум'я, пожежа
В окупованому Сухумі згоріла Національна картинна галерея Абхазії: знищені понад 4 тис. картин
20:38
Куп'янськ
"Куп’янськ для ворога залишається найбільш важливим стратегічним населеним пунктом": речник бригади "Сталевий кордон"
20:22
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Росія вивела у Чорне море два ракетоносії: загальний залп до 16 "калібрів"
20:14
Обстріл Донеччини
Ворог атакував Курахове та Красногорівку на Донеччині, є загиблі
20:01
OPINION
Лєна Чиченіна
Хтось має відповісти Акуніну та "хорошим русскім"
19:51
Хорватія
Міноборони Хорватії пропонує уряду повернути призов до армії та військову підготовку школярів
19:19
Інтерв’ю
Дональд Трамп
Трамп як бізнесмен планує розпиляти з Путіним Україну, - Фейгін
19:16
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 59 боєзіткнень, Сили оборони відбили 35 атак ворога на чотирьох напрямках, - Генштаб
19:00
Список популярних аніме
Топ аніме: список популярних серіалів та фільмів
18:42
Ексклюзив
Росія безпілотник війна з росією нафта
"Має діряве ППО й абсолютно беззахисна перед НАТО": експерт Притула про атаки території РФ
18:30
Огляд
Чому Китай ворогує з Тайванем та чи варто очікувати війни, в яку вступить США
18:29
Сектор Гази
ХАМАС заявив про 25 тисяч загиблих у секторі Гази, генсек ООН назвав ситуацію абсолютно неприйнятною
18:18
Румунські фермери заблокували пункт пропуску "Халмеу-Дякове" на кордоні з Україною
Румунські фермери вимагають від влади підтримати на засіданні Ради Європи їхні вимоги щодо імпорту з України
18:08
OPINION
Галина Пагутяк
Мобілізіада
17:46
Інтерв’ю
Руслан Габбасов. ФОТО: D. UMBRASO/LRT NUOTR
"Україна могла б тренувати майбутні збройні сили незалежної Башкирії". Розмова Еспресо з Русланом Габбасовим
17:32
Оновлено
обстріл, ППО
Міноборони РФ каже про збиття трьох українських ракет на підльоті до Севастополя
17:28
Інтерв’ю
Джо Байден
Я переконаний, що Україна переможе, якщо США дадуть обіцяну допомогу, - американський дипломат Брайза
17:20
Ексклюзив
На фото: Володимир Зеленський
Зеленський дуже легко пожертвує і замінить своє оточення, якщо це буде потрібно, - політолог Рейтерович
17:15
льодовики Антарктики руйнуються
Зомбі-віруси, що розморожуються у Сибіру, здатні викликати нову пандемію, - The Guardian
16:42
долари
У Росії заявили, що Захід може втратити щонайменше 288 мільярдів доларів у разі арешту активів РФ
16:39
OPINION
Віталій Портников
Байден вимагає допомогти Україні. Колонка Віталія Портникова
16:05
OPINION
Андрій Кокотюха
Росію не оцінили правильно. Тому вона зупиняє розвиток цивілізованого світу
16:04
Ексклюзив
ЗСУ, мобілізація
Військовий Тимочко: чому цифри мобілізації мають бути в таємниці
15:49
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 21 січня: скільки коштують долар і євро
15:48
Окупанти, кримінал, росіяни
На ТОТ окупанти стягують гроші з зарплат бюджетників на фонд, який підтримує військових РФ, - Спротив
15:24
Ексклюзив
Бійці 24-ї ОМБр повністю знищили опорний пункт окупантів
Оскільське водосховище на Харківщині: військовослужбовець ЗСУ Тимочко розповів, чому воно є таким важливим для Росії
15:15
Анджей Дуда та Гітанас Науседа
Президенти Польщі та Литви домовилися проводити спільні військові навчання
15:00
Очільник МЗС Ізраїлю Кац
Очільник МЗС Ізраїлю відвідає Брюссель для участі у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС
14:44
Володимир Зеленський
Стеження за журналістами: Зеленський заявив, що одразу після інциденту з Bihus.Info особисто запросив голову СБУ
14:35
фейк
Дозвіл на застосування спецзасобів для розгону мітингів в Україні: росіяни поширюють новий фейк
14:22
Конкурентка Трампа у висуванні від республіканців Гейлі поставила під сумнів його психічне здоров'я
14:20
КНДР, Північна Корея
Південна Корея заявила, що твердження про випробування КНДР підводного човна з ядерною зброєю є "перебільшеним і сфабрикованим"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV