Хусити хочуть заблокувати усі морські шляхи Близького Сходу, - Хезболла

Про це з посиланням на джерела у Ємені розповідає офіційний ТГ-канал ліванської Хезболли.

Зазначається, що план має назву "Трикутник Аль-Акси". Зауважимо, що Аль-Акса - головна мечеть у Єрусалимі.

"Це призведе до припинення постачання нафти та газу до Ізраїлю, Катару, ОАЕ таа Саудівської Аравії", - йдеться у повідомленні.

На зображенні, яким проілюстровано дане повідомлення Хезболли, лінії трикутника з'єднують три близькосхідні протоки: Баб-ель-Мандаба, Ормузької протоки та Суецького каналу.

Фото: Хезболла

WP: США готують тривалу військову кампанію проти хуситів

Адміністрація президента США Джо Байдена планує тривалу військову кампанію проти єменських хуситів після того, як попередні удари не змогли зупинити атаки угруповання на кораблі в Червоному морі.

Про це пише Washington Post із посиланням на чиновників, які говорили на засадах анонімності.

Зазначається, що в США намагатимуться підірвати військовий потенціал хуситів настільки, щоб обмежити їх здатність націлюватися на судноплавство в Червоному морі та Аденській затоці або, як мінімум, щоб забезпечити достатній стримуючий фактор, щоб судноплавні компанії, які не схильні до ризику, відновили відправлення суден водними шляхами регіону.

Читайте також: "Війна поступово перетворюється з палестинської на іранську й має всі ознаки ескалації", - Данилов про ситуацію на Близькому Сході.

"Ми чітко розуміємо, хто такі хусити та їхній світогляд. Тож ми не впевнені, що вони зупиняться негайно, але ми, безперечно, намагаємося погіршити та знищити їхні можливості", - сказав чиновник.

Офіційні особи кажуть, що вони не очікують, що операція розтягнеться на роки. Водночас вони визнають, що не можуть визначити кінцеву дату або надати оцінку того, коли військовий потенціал Ємену буде належним чином зменшений.