Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ "Війна поступово перетворюється з палестинської на іранську й має всі ознаки ескалації", - Данилов про ситуацію на Близькому Сході
Ексклюзив

"Війна поступово перетворюється з палестинської на іранську й має всі ознаки ескалації", - Данилов про ситуацію на Близькому Сході

21 січня, 2024 неділя
11:42
Світ Іран

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов аналізує як це вплине на подальший розвиток подій у Сирії

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Отримано дозвіл на знищення вищого керівництва корпусу Аль-Кудс і взагалі іранців на території Сирії. Це безперечно повторення й дуже серйозна втрата для "Корпусу вартових" і особливо для експедиційного корпусу Аль-Кудс. Що вони там роблять - вони займають дуже вагому частку сектору безпеки Сирії та координують різні речі, як Хезболлу, так і численні інші подібні до Хезболли парамілітарні, мілітарні утворення у самій Сирії, а також вони є кураторами наркотрафіку на Саудівську Аравію в першу чергу, який йде через Йорданію", - пояснив заступник директора Центру близькосхідних досліджень.

Як сказав Данилов, у Сирії розташовані фабрики з виробництва штучного наркотику, які контролюють іранці й це є величезним прибуток для "Корпусу вартових ісламської революції Ірану" (КВІР).

За його даними, на йорданському кордоні декілька тижнів тривають бої, а йорданці підіймають авіацію, адже наркоторгівці під охороною палестино-сирійського угруповання Аль-Кудс почали пробивати кордон.

"Це був один із варіантів розвитку подій, це був поганий варіант розвитку подій для регіону, мається на увазі. Війна поступово перетворюється з палестинської на іранську, вона має всі ознаки ескалації - включення груп нових територій і в якийсь момент попри іранці не хочуть великої війни й у них не буде вибору, і вони таки вступлять у велику війну безпосередньо", - підсумував Данилов.

Довідково. Іранський Корпус Аль-Кудс є елітним підрозділом "Корпусу вартових ісламської революції", який займається військовими і субверсивними операціями за кордоном. Одним з напрямків його діяльності є наркотрафік, який дозволяє йому фінансувати своїх союзників і терористичні організації, а також підривати стабільність у регіоні. Іранці контролюють фабрики з виробництва штучного наркотику в Сирії, який вони перевозять через Йорданію до Саудівської Аравії. Це приносить їм величезний прибуток і створює проблеми для сусідніх країн, які страждають від наркоманії й насильства. КВІР вважається терористичною організацією в США.

Що передувало

15 січня Корпус стражів ісламської революції (КСІР) Ірану атакував балістичними ракетами "антиіранські" цілі поблизу міста Ербіль, столиці Іракського Курдистану, а також у Сирії.

18 січня сирійські медіа та спостерігачі, які відстежують конфлікт, повідомили про ймовірні авіаудари Йорданії по південній частині Сирії, під час яких загинули 10 людей. 

19 січня Сполучені Штати заявили, що завдали ударів по трьох протикорабельних ракетах хуситів, які були націлені в південну частину Червоного моря.

Водночас командири іранського "Корпусу вартових ісламської революції" (КВІР) і ліванського угруповання "Хезболла" перебувають у Ємені, допомагаючи керувати та контролювати напади хуситів на судна в Червоному морі. Згідно з заявою двох колишніх джерел в єменській армії, в Ємені чітко простежується присутність членів КВІР і "Хезболли". Вони відповідають за нагляд за військовими операціями, підготовку і збірку ракет, які контрабандою ввозять до Ємену окремими частинами.

20 січня у сирійському місті Дамаск були вбиті члени "Корпусу вартових ісламської революції Ірану" (КВІР) внаслідок авіаудару Ізраїлю, Іран пообіцяв помститися. 

Зазначається, що ціллю авіаудару був розвідувальний підрозділ КВІР, де перебував високопоставлений чиновник розвідки КВІР та його помічники. Попередньо, внаслідок удару загинув начальник розвідки Іранської революційної гвардії для Сирії, його заступник та двоє інших гвардійців.

У своїй заяві Революційна гвардія підтвердила, що четверо її членів були вбиті під час удару, і звинуватила Ізраїль у причетності до нападу.

Ввечері 20 січня бойовики, яких підтримує Іран, запустили балістичні ракети по авіабазі США в Іраку Аль-Асад. Щонайменше один іракський військовослужбовець отримав поранення.

Сирія
Близький Схід
Іран
Військові новини
Читайте також:
Роман Ковальов
Автор Роман Ковальов
20 січня, 2024 субота
Чому НАБУ цікавиться Тетяною Чорновол
Саміт ЄС, Віктор Орбан
20 січня, 2024 субота
"Не дозволимо ні за які гроші": Орбан висловився проти прийому мігрантів Угорщиною
Румунія
20 січня, 2024 субота
"Румунія готується до анексії України і вже будує дорогу для бронетехніки": Росія запустила новий фейк
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.59
    Купівля 37.59
    Продаж 38.26
  • EUR
    Купівля 40.92
    Продаж 41.83
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
21 січня
13:12
Володимир Зеленський
Зеленський про корупцію в Україні: "Треба боротися, навіть у дрібницях"
13:00
Швейцарія
Швейцарія та Індія уклали угоду про вільну торгівлю після 16 років перемовин
12:59
За добу ворог обстріляв прикордоння Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів
Окупанти вдарили по селу на Куп'янщині: загинув чоловік
12:42
Володимир Зеленський
"Це питання справедливості": Зеленський заявив, що кількість мобілізованих може бути меншою, ніж 500 тисяч
12:19
Марта Костюк
Australian Open: Українка Костюк перемогла росіянку та вийшла до чвертьфіналу
12:09
тунель, у якому ХАМАС утримував заручників
ЦАХАЛ знайшов тунель, у якому ХАМАС утримував 20 заручників
12:05
OPINION
Сергій Фурса
Арешт Мазепи згуртував бізнес-спільноту
11:58
Авдіївка
Протягом двох діб РФ не завдавала авіаударів на Авдіївському напрямку, проте ЗСУ готуються до посилення атак
11:43
Ексклюзив
Люба Шипович
Щоб скласти дрон? потрібно щонайменше 12 тисяч гривень, - керівниця БФ Dignitas Люба Шипович
11:41
Астрофізики з США знайшли планету схожу на ранню Землю
Астрофізики з США знайшли планету схожу на ранню Землю, що знаходиться за 73 світових роки від нас
11:21
переливання крові
Окупанти на Запоріжжі примушують бюджетників здавати кров для російських солдатів, - ЦНС
11:05
літак
У горах Афганістану розбився російський приватний літак
10:46
Ексклюзив
Люба Шипович
До 10 мільйонів дронів на рік потрібні Україні при такій інтенсивності бойових дій, - волонтерка Люба Шипович
10:33
пожежа, рятувальники
У Дніпрі сталася пожежа в житловому будинку: загинули троє дітей і їхня мати
10:31
Оновлено
РФ заявила про атаку дронів на 3 області: біля Санкт-Петербурга горить портовий термінал, у Тулі є влучання у військовий завод
10:08
OPINION
Володимир Гевко
Для Зеленського і для України було б найкраще, якби він перестав бути медійником
09:52
окупанти крим
У ЗСУ розповіли, з якою метою окупанти захопили Крохмальне Куп'янського району
09:51
Юрій Ніколов
Погрози журналісту Ніколову: поліція встановила особи п'ятьох зловмисників
09:43
Ексклюзив
Маріанна Вишемирська постраждала від авіаобстрілу пологового в Маріуполі
"Це поєднання "Стокгольмського синдрому" й бажання заробити грошей": депутат міськради Маріуполя Забавін щодо породіллі-пропагандистки Маріанни Вишемирської
09:31
Кім Чен Ин
У Білому домі порадили Кім Чен Ину зосередитися на прогодуванні народу КНДР, а не на нарощенні армії
09:20
Оновлено
Мітинги в Ізраїлі
В Ізраїлі тисячі людей вийшли на мітинги: вимагають відставки уряду, припинення бойових дій та повернення заручників
09:07
Гендиректор МАГАТЕ Гроссі прибув на захоплену росіянами ЗАЕС
Гендиректор МАГАТЕ приїде до України: ймовірно, відвідає Запорізьку АЕС
09:06
ракета
Проіранські бойовики вдарили балістичною ракетою по авіабазі США в Іраку: щонайменше один військовий поранений
08:44
Ексклюзив
Обстріл Херсонщини 6 січня
На правому березі Дніпра Херсонщини перебуває 200 тис. жителів, деякі села зрівняні із землею, - головред видання "Мост" Нікітенко
08:30
Ізраель Палестина
ЄС розробив план "надійного, всеосяжного вирішення" ізраїльсько-палестинського конфлікту, - ЗМІ
08:22
Путін та Кім Чен Ин
У КНДР анонсували візит Путіна до Пхеньяну
08:08
Огляд
SurveilSpire
Система захисту від дронів SurveilSpire: що це таке і як вона процює
08:04
OPINION
Олексій Панич
Чому переслідують бізнесмена Ігоря Мазепу?
07:57
Інфографіка
втрати окупантів
ЗСУ за добу ліквідували десяток танків, 7 артсистем і 760 військових армії РФ, - Генштаб
07:29
окупанти, орки
ISW: війська РФ захопили село Крохмальне на Харківщині
01:01
Еліна Світоліна, теніс
Світоліна назвала свою головну мету на цей рік
2024, субота
20 січня
23:32
Петро Симоненко
Поліція розшукує лідера заборонених комуністів Симоненка
23:01
Румунія
"Румунія готується до анексії України і вже будує дорогу для бронетехніки": Росія запустила новий фейк
22:48
"Шахтар", Ліга чемпіонів, Тарас Степаненко
"Шахтар" продовжив контракт з легендарним футболістом донеччан
21:58
Президент Конго Фелікс Чісекеді склав присягу на другий п'ятирічний термін
21:56
Михайло Подоляк
В ОП назвали умови, за яких Україна піде на переговори з РФ
21:39
Єлизавета Котляр
Батько українки, яка потисла руку росіянці на юніорському Australian Open, виступив зі заявою
21:22
Мартіна Шимковічова
Новопризначена міністерка культури Словаччини скасувала заборону на співпрацю з РФ та Білоруссю
21:07
Футболісти "Карпат" отримали можливість виїхати за кордон
20:53
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп може дозволити атакувати РФ, - Портников
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV