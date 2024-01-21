Про це він розповів в етері Еспресо.

"Отримано дозвіл на знищення вищого керівництва корпусу Аль-Кудс і взагалі іранців на території Сирії. Це безперечно повторення й дуже серйозна втрата для "Корпусу вартових" і особливо для експедиційного корпусу Аль-Кудс. Що вони там роблять - вони займають дуже вагому частку сектору безпеки Сирії та координують різні речі, як Хезболлу, так і численні інші подібні до Хезболли парамілітарні, мілітарні утворення у самій Сирії, а також вони є кураторами наркотрафіку на Саудівську Аравію в першу чергу, який йде через Йорданію", - пояснив заступник директора Центру близькосхідних досліджень.

Як сказав Данилов, у Сирії розташовані фабрики з виробництва штучного наркотику, які контролюють іранці й це є величезним прибуток для "Корпусу вартових ісламської революції Ірану" (КВІР).

За його даними, на йорданському кордоні декілька тижнів тривають бої, а йорданці підіймають авіацію, адже наркоторгівці під охороною палестино-сирійського угруповання Аль-Кудс почали пробивати кордон.

"Це був один із варіантів розвитку подій, це був поганий варіант розвитку подій для регіону, мається на увазі. Війна поступово перетворюється з палестинської на іранську, вона має всі ознаки ескалації - включення груп нових територій і в якийсь момент попри іранці не хочуть великої війни й у них не буде вибору, і вони таки вступлять у велику війну безпосередньо", - підсумував Данилов.

Довідково. Іранський Корпус Аль-Кудс є елітним підрозділом "Корпусу вартових ісламської революції", який займається військовими і субверсивними операціями за кордоном. Одним з напрямків його діяльності є наркотрафік, який дозволяє йому фінансувати своїх союзників і терористичні організації, а також підривати стабільність у регіоні. Іранці контролюють фабрики з виробництва штучного наркотику в Сирії, який вони перевозять через Йорданію до Саудівської Аравії. Це приносить їм величезний прибуток і створює проблеми для сусідніх країн, які страждають від наркоманії й насильства. КВІР вважається терористичною організацією в США.

Що передувало

15 січня Корпус стражів ісламської революції (КСІР) Ірану атакував балістичними ракетами "антиіранські" цілі поблизу міста Ербіль, столиці Іракського Курдистану, а також у Сирії.

18 січня сирійські медіа та спостерігачі, які відстежують конфлікт, повідомили про ймовірні авіаудари Йорданії по південній частині Сирії, під час яких загинули 10 людей.

19 січня Сполучені Штати заявили, що завдали ударів по трьох протикорабельних ракетах хуситів, які були націлені в південну частину Червоного моря.

Водночас командири іранського "Корпусу вартових ісламської революції" (КВІР) і ліванського угруповання "Хезболла" перебувають у Ємені, допомагаючи керувати та контролювати напади хуситів на судна в Червоному морі. Згідно з заявою двох колишніх джерел в єменській армії, в Ємені чітко простежується присутність членів КВІР і "Хезболли". Вони відповідають за нагляд за військовими операціями, підготовку і збірку ракет, які контрабандою ввозять до Ємену окремими частинами.

20 січня у сирійському місті Дамаск були вбиті члени "Корпусу вартових ісламської революції Ірану" (КВІР) внаслідок авіаудару Ізраїлю, Іран пообіцяв помститися.

Зазначається, що ціллю авіаудару був розвідувальний підрозділ КВІР, де перебував високопоставлений чиновник розвідки КВІР та його помічники. Попередньо, внаслідок удару загинув начальник розвідки Іранської революційної гвардії для Сирії, його заступник та двоє інших гвардійців.

У своїй заяві Революційна гвардія підтвердила, що четверо її членів були вбиті під час удару, і звинуватила Ізраїль у причетності до нападу.

Ввечері 20 січня бойовики, яких підтримує Іран, запустили балістичні ракети по авіабазі США в Іраку Аль-Асад. Щонайменше один іракський військовослужбовець отримав поранення.