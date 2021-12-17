Boeing планує побудувати свій новий літак у "метавсесвіті"

Про це повідомляє Reuters.



У компанії Boeing планують всього за два роки об’єднати проєктні, виробничі та авіаційні послуги у єдиній цифровій екосистемі.



Як обіцяє керівництво Boeing, на заводі майбутнього 3D інженерні проєкти будуть поєднані з роботами, які розмовлятимуть один з одним, а механіки по всьому світу будуть спілкуватися за допомогою гарнітур HoloLens, виробленими Microsoft Corp.



Для будівництва свого наступного літака компанія прагне створити та зв'язати віртуальні тривимірні копії "цифрових двійників" літака та виробничу систему, здатну виконувати моделювання.



Цифрові макети підкріплюються "цифровою ниткою", яка зшиває докупи всю інформацію про літак з моменту його зародження.



"Мова йде про посилення інженерії", - повідомив головний інженер Boeing Грег Хіслоп. "Ми говоримо про зміну способу роботи в усій компанії".



Критики зазначають, що Boeing неодноразово робив подібні сміливі обіцянки щодо цифрової революції, що призвело до неоднозначних результатів. Однак внутрішні джерела запевняють, що для компанії все більш важливими та чіткими стають цілі щодо покращення якості та безпеки.



Зараз Boeing намагається вийти із кризи та відновити своє домінування серед виробників літаків. Уже закладено основу для майбутньої авіаційної програми на наступне десятиліття вартістю в $15 млрд.



Довідка: Метавсесвіт - це віртуальний світ, у якому люди можуть взаємодіяти між собою та іншими цифровими об'єктами за допомогою технологій віртуальної, доповненої або змішаної реальності.

Нагадаємо, компанія Facebook, яка віднедавна називається Meta, у найближчі роки переорієнтується із розвитку соціальної мережі на створення "метавсесвіту".

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