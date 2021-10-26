"Стане наступником мобільного інтернету": Facebook перейде від розвитку соцмережі до створення метавсесвіту
Facebook у найближчі роки переорієнтується із соціальних мереж на створення метавсесвіту
Про це повідомляє Reuters.
Згідно з повідомленням, Facebook почне публікувати фінансові результати лабораторій доповненої і віртуальної реальності як окремих підрозділів, у які компанія інвестує мільярди і має амбіції зі створення "метавсесвіту" у той час як основний бізнес Facebook, побудований на рекламі, стикається "зі значною невизначеністю".
В агентстві зазначили, що Facebook вклав значні кошти у віртуальну і доповнену реальність, включаючи купівлю Осulus, яка створила набір продуктів для роботи з метавсесвітом. У цьому році компанія повідомила, що планує найм ще 10 тис. співробітників у Європі впродовж наступних п'яти років роботи над цією ініціативою.
Однак, за словами генерального директора компанії Марка Цукерберга, ця інвестиція не буде прибутковою для Facebook найближчим часом.
"Але загалом ми віримо, що метавсесвіт стане наступником мобільного інтернету", - цитує агентство слова Цукерберга.
Цукерберг також зауважив, що у найближчі роки Facebook переорієнтується із соціальних мереж на створення метавсесвіту. У широкому сенсі цей термін стосується загального віртуального середовища, до якого можуть отримати доступ люди за допомогою різних пристроїв.
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