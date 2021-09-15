Боєць UFC, який нокаутував Холіфілда, кинув виклик братам Кличкам

Про це повідомляє TMZ Sports.

За словами колишнього чемпіона UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) в напівважкій вазі (до 93 кг) Вітора Белфорта, після перемоги нокаутом у першому раунді над ексчемпіоном світу в надважкій вазі Евандером Холіфілдом, він націлений на бої з іншими легендами боксу, серед яких українці Віталій та Володимир Кличко.

"Потребую поєдинку з кимось легендарним. Зараз я націлений на Джейка Пола. Хотів би побитися з братами Кличками, Ленноксом Льюїсом і, можливо, з Тайсоном Ф'юрі. Я дивлюся на хлопців, які самостійно проклали собі шлях. Бажаю дати урок Джейку Полу. Йому потрібен урок, всі хочуть це побачити", - сказав Белфорт про ймовірний поєдинок з блогером, який звів унічию виставковий бій з американцем Флойдом Мейвезером.

