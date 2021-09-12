Боєць UFC жорстко нокаутував легенду боксу Холіфілда у першому раунді

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Бій між 58-річним колишнім чемпіоном світу в надважкій вазі Евандером Холіфілдом та 44-річним Вітором Белфортом став головною подією вечора боксу компанії Triller Fight Club, який відбувся 12 вересня у місті Голлівуд, що у американському штаті Флорида.

Бразильський боєць змішаних єдиноборств нокаутував Холіфілда в першому раунді.

До цього американець востаннє він виходив на ринг у 2011 році.

Вітор Белфорт є колишнім чемпіон UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) в напівважкій вазі (до 93 кг).

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