Боєць UFC жорстко нокаутував легенду боксу Холіфілда у першому раунді
Американський боксер Евандер Холіфілд програв бразильцю Вітору Белфорту нокаутом у першому раунді
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Бій між 58-річним колишнім чемпіоном світу в надважкій вазі Евандером Холіфілдом та 44-річним Вітором Белфортом став головною подією вечора боксу компанії Triller Fight Club, який відбувся 12 вересня у місті Голлівуд, що у американському штаті Флорида.
Бразильський боєць змішаних єдиноборств нокаутував Холіфілда в першому раунді.
До цього американець востаннє він виходив на ринг у 2011 році.
Вітор Белфорт є колишнім чемпіон UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) в напівважкій вазі (до 93 кг).
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