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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Армія РФ за добу втратила 44 танки, 60 бронемашин і 1090 військових, - Генштаб

18 грудня, 2023 понедiлок
07:51
Війна з Росією Втрати окупантів

Протягом минулої доби на фронті відбулося 64 бойових зіткнення. Українські захисники відбили більшість атак російських військ зокрема на Авдіївському, Бахмутському і Куп'янському напрямках та ліквідували ще понад тисячу окупантів

Про це інформує пресцентр Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 18 грудня 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 347 160 (+1090) осіб,
  • танків ‒ 5783 (+44),
  • бойових броньованих машин ‒ 10 752 (+60),
  • артилерійських систем – 8175 (+38),
  • РСЗВ – 926 (+3),
  • засобів ППО ‒ 610 (+1),
  • літаків – 324 (+0),
  • гелікоптерів – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6290 (+12),
  • крилатих ракет ‒ 1609 (+1),
  • кораблів/катерів ‒ 22 (+0),
  • підводних човнів - 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10 822 (+56),
  • спеціальної техніки - 1198 (+4).

Генштаб: ЗСУ відбили 5 атак росіян на Бахмутському і 8 на Лиманському напрямках

У зведенні зазначається, що у зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 8 атак ворога біля Макіївки Луганської області та східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 5 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, відбито 16 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, та ще 11 - південніше Тоненького, Невельського та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де відбито 4 атаки.

На Шахтарському напрямку загарбники наступальних (штурмових) дій не вели.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 4 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку наші воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах ворога.

Окупанти атакували Україну дронами, били по позиціях ЗСУ з РСЗВ

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 5 БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони всі ударні БПЛА знищено.

Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка Харківської області; Терни, Званівка, Новобахмутівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Парасковіївка Донецької області; Кринки, Ольгівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони 5 разів влучили по районах скупчення росіян

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 2 зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділами ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійський засіб та склад боєприпасів противника.

  • У ніч на 18 грудня українська протиповітряна оборона збила всі п'ять дронів, які запустили російські окупанти.
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Авдіївка
Бахмут
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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