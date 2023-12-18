Вночі Сили оборони знищили п'ять "шахедів"
У ніч на 18 грудня українська протиповітряна оборона збила всі п'ять дронів, які запустили російські окупанти
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Росіяни запустили п’ять ударних БПЛА типу "Shahed" із району Приморсько-Ахтарськ – РФ. Це південний напрямок.
"Усі безпілотники збито мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей", - йдеться у повідомленні.
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