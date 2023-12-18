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Головна Війна з Росією Вночі Сили оборони знищили п'ять "шахедів"

Вночі Сили оборони знищили п'ять "шахедів"

18 грудня, 2023 понедiлок
06:58
Війна з Росією ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО

У ніч на 18 грудня українська протиповітряна оборона збила всі п'ять дронів, які запустили російські окупанти

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни запустили п’ять ударних БПЛА типу "Shahed" із району Приморсько-Ахтарськ – РФ. Це південний напрямок.

"Усі безпілотники збито мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей", - йдеться у повідомленні.
 

ППО
російська армія
Військові новини
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