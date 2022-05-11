Про це повідомляє у твіттер британське міністерство оборони з посиланням на дані своєї розвідки.

"Бої продовжуються на острові Зміїний і Росія неодноразово намагалася зміцнити свій незахищений гарнізон, розташований там", – йдеться у повідомленні.

За інформацією міноборони британців, Україні вдалося вразити вороже ППО на острові та кораблі за допомогою безпілотників Bayraktar.

На Туманному Альбіоні вважають: якщо Росії все-таки вдасться зміцнити там свої позиції за допомогою крилатих ракет та берегової охорони, вона зможе домінувати у північно-західній частині Чорного моря.

Британська розвідка також стверджує, що зараз російські кораблі з постачанням мають мінімальний захист у цій частині моря, оскільки раніше їх захищав ракетний крейсер "Москва".

Після потоплення флагмана Чорноморського флоту крейсера "Москва" російські окупанти почали частіше завдавати ракетних ударів з підводних човнів.

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