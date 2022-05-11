Бої на острові Зміїний: Україна вразила ворожі засоби ППО та кораблі, проте РФ намагається укріпити свої позиції, - британська розвідка
Росія намагається зміницнити свій гарнізон на захопленому острові Зміїний у Чорному морі
Про це повідомляє у твіттер британське міністерство оборони з посиланням на дані своєї розвідки.
"Бої продовжуються на острові Зміїний і Росія неодноразово намагалася зміцнити свій незахищений гарнізон, розташований там", – йдеться у повідомленні.
За інформацією міноборони британців, Україні вдалося вразити вороже ППО на острові та кораблі за допомогою безпілотників Bayraktar.
На Туманному Альбіоні вважають: якщо Росії все-таки вдасться зміцнити там свої позиції за допомогою крилатих ракет та берегової охорони, вона зможе домінувати у північно-західній частині Чорного моря.
Британська розвідка також стверджує, що зараз російські кораблі з постачанням мають мінімальний захист у цій частині моря, оскільки раніше їх захищав ракетний крейсер "Москва".
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