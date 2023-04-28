Боксер Кудряшов передасть російській армії частину гонорару за останній бій

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Я хотів би підтримати команду Pravda і частину свого гонорару віддати нашим бійцям на підтримку "СВО", - сказав Кудряшов після бою з американцем Семом Шумейкером.

37-річний російський боксер Дмитро Кудряшов провів за свою кар'єру 31 бій, 6 з них програв. Престижних титулів не вигравав.