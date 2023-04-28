Боксер Кудряшов передасть російській армії частину гонорару за останній бій
Російський боксер Дмитро Кудряшов заявив, що частину гонорару за бій з американцем Семом Шумейкером віддасть на підтримку терористичних військ, які воюють проти України
Про це повідомляють російські ЗМІ.
"Я хотів би підтримати команду Pravda і частину свого гонорару віддати нашим бійцям на підтримку "СВО", - сказав Кудряшов після бою з американцем Семом Шумейкером.
37-річний російський боксер Дмитро Кудряшов провів за свою кар'єру 31 бій, 6 з них програв. Престижних титулів не вигравав.
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