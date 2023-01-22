Болгарія не причетна до удару по Кримському мосту, - генпрокурор Гешев

Про це він написав у twitter.

Гешев заявив, що це "чергова гібридна атака на європейську спільноту"

"Колеги з Софійської міської прокуратури встановили, що Болгарія не має відношення до вибуху Кримського мосту. Це чергова російська гібридна атака на європейську спільноту", - пише він.

8 жовтня на Кримському мосту стався вибух та спалахнула пожежа.

9 жовтня президент РФ Володимир Путін звинуватив українські спецслужби у підриві Кримського мосту.

Федеральна служба безпеки РФ звинуватила у вибуху на Кримському мосту Головне управління розвідки міноборони України та оголосила, що нібито затримала вісьмох підозрюваних. ФСБ стверджує, що на початку серпня вибухівку відправили з Одеси до Болгарії, звідти — до Вірменії, Грузії, а потім до Росії, звідки вона потрапила до окупованого Криму.

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