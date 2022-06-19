Болгарія почала отримувати газ із Азербайджану на заміну російському, - ЗМІ

Про це повідомляє BNR.

Зазначається, що постачання газу до кінця червня буде проводитися у тестовому режимі. А вже із початку липня азербайджанський газ повністю змінить російський.

Для цього трубопровід Греція-Болгарія (IGB) з'єднають із Трансадріатичним газопроводом, грецькою Національною газовою системою, а в майбутньому - також і з LNG-терміналом у грецькому місті Олександруполіс.

Початкова потужність газопроводу становить 3 млрд. кубометрів на рік з потенціалом розширення до 5 млрд. кубометрів.

Постачання азербайджанського газу стали особливо важливими після відмови РФ постачати свій газ до Болгарії. Відомо, що Болгарія та Польща були першими двома країнами ЄС, до яких "Газпром" припинив постачання газу 27 квітня після того, як вони відмовилися платити в рублях.

19 червня міністра у справах економіки та захисту клімату Роберт Габек заявив, що Німеччина запровадила додаткові заходи економії використання блакитного палива через скорочення постачання російського газу. Зокрема скорочено використання газу у промисловості та для виробництва електроенергії, а заповнення сховищ доведеться прискорити.

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