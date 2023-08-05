Болгарія та США розпочали спільні навчання військово-повітряних сил
Болгарія та США з 5 по 20 серпня проводитимуть навчання військово-повітряних сил "Thracian Summer 2023": підвищуватимуть рівень підготовки та удосконалюватимуть оперативну сумісність
Про це повідомляє The Sofia Globe, з посиланням на міністерство оборони Болгарії.
До навчань, які відбуватимуться на авіабазі "Безмер" і аеродромі "Чешнегірово", залучені особовий склад і техніка військово-повітряних сил (ВПС), міноборони та підпорядкованих йому структур Болгарії, Об'єднаного командування сил спеціальних операцій і формування ВПС США в Європі.
"Метою навчань є вдосконалення процедур всебічного логістичного забезпечення та підтримки повітряних сил як приймаючої сторони, досягнення оперативної сумісності, а також підвищення рівня теоретичної і тактико-спеціальної підготовки зенітних ракетних підрозділів", - інформує видання.
Крім того, під час навчань військові вдосконалюватимуть навички з десантування вантажу за допомогою парашутів, стрибків з парашутом у різний час доби, евакуації поранених. Також з 8 по 17 серпня відбудуться денні та нічні польоти літаків Spartan ВПС Болгарії та літаків С-130 ВПС США.
Зазначається, що спільні навчання між країнами відбуваються вже понад 15 років.
- 27 листопада перші в історії спільні навчання на винищувачах розпочали Франція та Японія. Їх проводять в межах посилення партнерства в галузі безпеки на тлі зростаючої військової присутності Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.
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