Про це повідомляє The Sofia Globe, з посиланням на міністерство оборони Болгарії.

До навчань, які відбуватимуться на авіабазі "Безмер" і аеродромі "Чешнегірово", залучені особовий склад і техніка військово-повітряних сил (ВПС), міноборони та підпорядкованих йому структур Болгарії, Об'єднаного командування сил спеціальних операцій і формування ВПС США в Європі.

"Метою навчань є вдосконалення процедур всебічного логістичного забезпечення та підтримки повітряних сил як приймаючої сторони, досягнення оперативної сумісності, а також підвищення рівня теоретичної і тактико-спеціальної підготовки зенітних ракетних підрозділів", - інформує видання.

Крім того, під час навчань військові вдосконалюватимуть навички з десантування вантажу за допомогою парашутів, стрибків з парашутом у різний час доби, евакуації поранених. Також з 8 по 17 серпня відбудуться денні та нічні польоти літаків Spartan ВПС Болгарії та літаків С-130 ВПС США.

Зазначається, що спільні навчання між країнами відбуваються вже понад 15 років.