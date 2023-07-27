Японія та Франція розпочали перші спільні навчання на винищувачах
Японія та Франція у четвер, 27 липня, розпочали перші в історії спільні навчання на винищувачах в межах посилення партнерства в галузі безпеки на тлі зростаючої військової присутності Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні
Про це пише Kyodo News.
Навчання відбуватимуться в небі на південному заході Японії поблизу авіабази Нютабару в префектурі Міядзакі та триватимуть до суботи, 29 липня. Японія залучила три винищувачі F-15 і два F-2, Франція - два винищувачі Rafale.
За даними Повітряних сил Японії винищувачі також планують пролетіти над регіоном Канто, центром якого є Токіо. Їх супроводжуватимуть літак-заправник і транспортний літак від кожної країни.
"Навчання відбуваються в той час, коли Франція та інші члени НАТО розширюють оборонну співпрацю з Токіо, а трансатлантичний альянс стає більш пильним до нарощування Пекіном військової потужності та провокаційної поведінки у Східнокитайському і Південнокитайському морях, серед іншого", - йдеться у повідомленні.
- 17 квітня Японія взяла участь у тристоронніх навчаннях з ВМС Південної Кореї, Сполучених Штатів з протиракетної оборони в міжнародних водах Східного моря. Навчання почали у рамках активізації зусиль трьох держав із посилення стримування північнокорейських загроз.
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