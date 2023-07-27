Про це пише Kyodo News.

Навчання відбуватимуться в небі на південному заході Японії поблизу авіабази Нютабару в префектурі Міядзакі та триватимуть до суботи, 29 липня. Японія залучила три винищувачі F-15 і два F-2, Франція - два винищувачі Rafale.

За даними Повітряних сил Японії винищувачі також планують пролетіти над регіоном Канто, центром якого є Токіо. Їх супроводжуватимуть літак-заправник і транспортний літак від кожної країни.

"Навчання відбуваються в той час, коли Франція та інші члени НАТО розширюють оборонну співпрацю з Токіо, а трансатлантичний альянс стає більш пильним до нарощування Пекіном військової потужності та провокаційної поведінки у Східнокитайському і Південнокитайському морях, серед іншого", - йдеться у повідомленні.