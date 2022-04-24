Болгарія відмовляється постачати Україні зброю, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією агенції, питання про постачання зброї Україні викликало у Болгарії суперечки серед урядовців. Через це правляча коаліція вирішила відмовитися від постачання зброї.

За даними Bloomberg поки Болгарія не відгукнулася на заклики країн ЄС допомогти Україні з постачанням зброї.

Проросійська соціалістична партія Болгарії пригрозила виходом з правлячої коаліції, якщо буде схвалено постачання зброї Києву. При цьому правоцентристська партія "Демократична Болгарія" пригрозила залишити коаліцію, якщо Україне не отримає озброєнь.

21 квітня, міністр туризму Болгарії заявив, що країна припинить надання гуманітарної допомоги українським біженцям до 30 травня.

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