Болгарія відмовляється постачати Україні зброю, - Bloomberg
Болгарія не відгукнулася на заклики Європейського Союзу про постачання зброї Україні
Про це повідомляє Bloomberg.
За інформацією агенції, питання про постачання зброї Україні викликало у Болгарії суперечки серед урядовців. Через це правляча коаліція вирішила відмовитися від постачання зброї.
За даними Bloomberg поки Болгарія не відгукнулася на заклики країн ЄС допомогти Україні з постачанням зброї.
Проросійська соціалістична партія Болгарії пригрозила виходом з правлячої коаліції, якщо буде схвалено постачання зброї Києву. При цьому правоцентристська партія "Демократична Болгарія" пригрозила залишити коаліцію, якщо Україне не отримає озброєнь.
- 21 квітня, міністр туризму Болгарії заявив, що країна припинить надання гуманітарної допомоги українським біженцям до 30 травня.
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