Болгарія заборонила ввезення соняшника з України до кінця листопада

Про це повідомляє Міністерство сільського господарства і землеробства Болгарії.

Під час онлайн-зустрічі аграрні міністри Болгарії та України обговорили зобов'язання України щодо експортного контролю. Кирило Ватєв та Микола Сольський домовилися про початок регулярного обміну даними між двома міністерствами у сфері торгівлі сільськогосподарською продукцією. Відтак, представники обох міністерств щотижня обмінюватимуться інформацією щодо експорту та імпорту певних видів сільськогосподарської продукції.

Міністр Ватєв поінформував свого українського колегу про Меморандум, підписаний між урядом Болгарії та ініціативним комітетом фермерів, який передбачає заборону на імпорт соняшника з України до кінця листопада. Після цього періоду діятиме режим ліцензування експорту соняшнику, пшениці, кукурудзи та ріпаку, відповідно до узгодженого плану між Україною та Європейською Комісією.

Міністр Ватєв висловив також занепокоєння болгарських сільськогосподарських виробників та переробників щодо імпорту рафінованої та нерафінованої соняшникової олії, сухого молока, меду, цукру та замороженої малини з України.

"Дуже важливо обговорити всі проблеми, які хвилюють наших фермерів, і разом шукати шляхи їх вирішення", - сказав міністр Ватєв.