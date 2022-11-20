Болгарія звинуватила п'ятеро осіб в причетності до вибухів у Стамбулі

Про це інформує Reuters з посиланням на генерального прокурора Болгарії Івана Гешева.

Повідомляється, що цього тижня спецпризначенці болгарської поліції затримали трьох чоловіків молдовського походження та чоловіка і жінку сирійсько-курдського походження. Це сталося після розслідування, проведеного Болгарією в тісній співпраці з прокуратурою Туреччини.

"П'ятьом особам пред'явлено звинувачення, які поділяються на дві групи: у підтримці терактів в іншій країні та торгівлі людьми", - сказав Гешев, додавши, що в основному вони займалися контрабандою та торгівлею людьми через Туреччину.

Пізніше, у суботу, на закритому засіданні болгарський суд вирішив, що четверо чоловіків можуть залишити за ґратами за звинуваченнями в торгівлі людьми. Пояснюється це недостатньою кількістю доказів їхньої причетності до терористичної діяльності.

Прокуратура не просила суд залишити під вартою жінку, адже вона має проблеми зі здоров’ям.

У Кишиневі МЗС Молдови підтвердило затримання трьох громадян.

"Наша країна рішуче засуджує будь-які терористичні акти, включно зі стамбульськими", – заявив речник міністерства Даніель Вода.

Генеральний прокурор Болгарії додав, що Туреччина вже звернулася з проханням про екстрадицію деяких підозрюваних у причетності до вибуху.

Нагадаємо, 13 листопада в Стамбулі пролунав вибух: унаслідок шестеро людей загинуло, а понад 80 - зазнали поранень. Днем пізніше стало відомо, що ймовірного винуватця теракту затримали разом із ще 21 підозрюваним.

18 листопада з'явилася інформація, що турецький суд постановив взяти під варту 17 людей, їх звинувачують у замахах на єдність держави, навмисних вбивствах і замахах на вбивство.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb