Болгарія звинуватила п'ятеро осіб в причетності до вибухів у Стамбулі
Прокуратура Болгарії пред'явила обвинувачення п'ятьом людям у підтримці актів тероризму, це пов'язано з вибухом в центрі Стамбула 13 листопада 2022 року
Про це інформує Reuters з посиланням на генерального прокурора Болгарії Івана Гешева.
Повідомляється, що цього тижня спецпризначенці болгарської поліції затримали трьох чоловіків молдовського походження та чоловіка і жінку сирійсько-курдського походження. Це сталося після розслідування, проведеного Болгарією в тісній співпраці з прокуратурою Туреччини.
"П'ятьом особам пред'явлено звинувачення, які поділяються на дві групи: у підтримці терактів в іншій країні та торгівлі людьми", - сказав Гешев, додавши, що в основному вони займалися контрабандою та торгівлею людьми через Туреччину.
Пізніше, у суботу, на закритому засіданні болгарський суд вирішив, що четверо чоловіків можуть залишити за ґратами за звинуваченнями в торгівлі людьми. Пояснюється це недостатньою кількістю доказів їхньої причетності до терористичної діяльності.
Прокуратура не просила суд залишити під вартою жінку, адже вона має проблеми зі здоров’ям.
У Кишиневі МЗС Молдови підтвердило затримання трьох громадян.
"Наша країна рішуче засуджує будь-які терористичні акти, включно зі стамбульськими", – заявив речник міністерства Даніель Вода.
Генеральний прокурор Болгарії додав, що Туреччина вже звернулася з проханням про екстрадицію деяких підозрюваних у причетності до вибуху.
- Нагадаємо, 13 листопада в Стамбулі пролунав вибух: унаслідок шестеро людей загинуло, а понад 80 - зазнали поранень. Днем пізніше стало відомо, що ймовірного винуватця теракту затримали разом із ще 21 підозрюваним.
- 18 листопада з'явилася інформація, що турецький суд постановив взяти під варту 17 людей, їх звинувачують у замахах на єдність держави, навмисних вбивствах і замахах на вбивство.
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