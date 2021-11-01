Болгарський оператор припинив постачання газу до Румунії, Угорщини та Сербії через аварію на газогоні

Про це повідомляє "Радіо Свобода".



За даними компанії, аварія сталася вранці 1 листопада в районі селища Ветріно. Перекачування газу до Румунії зупинили автоматично, проте пізніше частково відновили.



Постачання енергоносія до Сербії та Угорщини наразі зупинене повністю.



У компанії зазначили, що намагатимуться полагодити мережу "в найкоротші терміни".



Раніше Румунія та Україна погодилися надати газ Молдові, яка запровадила надзвичайний стан через дефіцит газу, спровокований невдалими перемовинами з російським "Газпромом".



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