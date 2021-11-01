Болгарський оператор припинив постачання газу до Румунії, Угорщини та Сербії через аварію на газогоні
Оператор болгарської газотранспортної мережі Bulgartransgaz заявив про призупинення постачання природного газу до Румунії, Угорщини та Сербії внаслідок аварії на трубопроводі
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
За даними компанії, аварія сталася вранці 1 листопада в районі селища Ветріно. Перекачування газу до Румунії зупинили автоматично, проте пізніше частково відновили.
Постачання енергоносія до Сербії та Угорщини наразі зупинене повністю.
У компанії зазначили, що намагатимуться полагодити мережу "в найкоротші терміни".
Раніше Румунія та Україна погодилися надати газ Молдові, яка запровадила надзвичайний стан через дефіцит газу, спровокований невдалими перемовинами з російським "Газпромом".
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