"Боротьба з корупцією полегшує шлях до ЄС": голова представництва ЄС в Україні Маасікас зустрівся з новопризначеним очільником САП
Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас і голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко обговорили подальшу боротьбу з корупцією в Україні
Про це повідомив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас у твіттері.
"Чудова зустріч із новопризначеним Спеціалізованим антикорупційним прокурором Олександром Клименком. Обговорили важливість продовження антикорупційних зусиль та підтримку САП з боку ЄС. Боротьба з корупцією сприяє стійкості України та полегшує шлях до ЄС", - пише Маасікас.
- 28 липня очільником САП призначено детектива НАБУ Клименка, який виграв конкурс на посаду.
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