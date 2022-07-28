Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у телеграмі.

"Сьогодні був призначений керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ним став Олександр Клименко, який був оголошений Конкурсною комісією переможцем чесного відбору і затверджений на посаді новим генеральним прокурором Андрієм Костіним одразу після його призначення", - пише Єрмак.

Також Єрмак зазначив, що від успішної боротьби з корупцією залежить наша інвестиційна привабливість та свобода бізнесу.

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