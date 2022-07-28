Очільником САП призначено детектива НАБУ Клименка, який виграв конкурс на посаду
Верховна Рада 28 липня призначила Олександра Клименка керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у телеграмі.
"Сьогодні був призначений керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ним став Олександр Клименко, який був оголошений Конкурсною комісією переможцем чесного відбору і затверджений на посаді новим генеральним прокурором Андрієм Костіним одразу після його призначення", - пише Єрмак.
Також Єрмак зазначив, що від успішної боротьби з корупцією залежить наша інвестиційна привабливість та свобода бізнесу.
Новина доповнюється.
- Раніше повідомлялося, що Комісія визначила переможця конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
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