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Рада призначила Андрія Костіна генеральним прокурором

27 липня, 2022 середа
13:24
Суспільство Андрій Костін

Верховна Рада проголосувала за призначення генеральним прокурором висунутого президентом Володимиром Зеленським нардепа від "Слуги Народу", голову парламентського комітету з правової політики Андрія Костіна

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За кандидатуру Костіна проголосували 299 народних депутатів.

Раніше нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк повідомив у Telegram, що голосів за кандидатуру Костіна "більше ніж достатньо", а також припустив, що наступним головою правового комітету Ради стане юрист, суддя, нардеп від "Слуги Народу" Денис Маслов.

Нардеп від фракції "Батьківщина" Михайло Цимбалюк назвав Костіна "рівновіддаленим від усіх", зазначивши, що його поважає президент.

Андрій Костін - народний депутат Верховної Ради від "Слуги Народу". У 1995 році він закінчив Юридичний інститут Одеського державного університету, отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та став членом Одеської обласної колегії адвокатів. З 14 січня 2020 року є головою комітету ВР з питань правової політики.

  • 17 липня 2022 року Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора України.
  • 18 липня президент підписав указ про те, що замість відстороненої від посади генерального прокурора України Ірини Венедіктової систему органів прокуратури очолюватиме її заступник Олексій Симоненко. Обов'язки генпрокурора ним виконуватимуться тимчасово.
  • 19 липня за звільнення Ірини Венедіктової з посади генеральної прокурорки України проголосувала Верховна Рада.
  • 27 липня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови щодо призначення генеральним прокурором Андрія Костіна.

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Верховна Рада
Володимир Зеленський
Генпрокурор
Слуга народу
Офіс генпрокурора
Андрій Костін
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