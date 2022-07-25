Кандидатура депутата Костіна на посаду генпрокурора є рівновіддаленою від усіх, - нардеп Цимбалюк

Про це в ефірі Еспресо заявив народний депутат від фракції "Батьківщина" Михайло Цимбалюк.

"Костін є фаховим юристом, очолює комітет Ради з правової політики. Як на мене, він добросовісно ставиться до поставлених завдань та користується авторитетом серед правоохоронців та депутатів. Це виважена особистість і у разі ухвалення такого кадрового рішення - це б не було гірше, ніж раніше", - сказав він.

На думку нардепа, у цій кандидатурі немає впливу заступника керівника Офісу президента Олега Татарова, який курує правоохоронні органи.

"Я не думаю, що Татаров настільки всесильний, мені здається, що усі кадрові рішення, особливо такої ваги, ухвалює особисто президент Зеленський. Костін мені видається рівновіддаленим від усіх. Він користується повагою у оточенні президента і особисто Зеленського. Якщо буде ухвалене таке рішення - він буде користуватися особистою довірою президента і відповідальність вся на президенті у цей непростий період", - підсумував Цимбалюк.

За даними нардепа Ярослава Железняка, новим генеральним прокурором України мають намір призначити депутата від "Слуги народу", голову парламентського комітету з питань правової політики Андрія Костіна.