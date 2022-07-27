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Зеленський вніс до Ради постанову про призначення Костіна генпрокурором

27 липня, 2022 середа
08:58
Суспільство Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови щодо призначення генеральним прокурором Андрія Костіна

Про це повідомляє сайт ВРУ.

"Надати згоду на призначення президентом України Костіна Андрія Євгеновича на посаду генерального прокурора", - йдеться в проєкті постанови.

За словами нардепа Ярослава Железняка, о 10:00 має розпочатися засідання правоохоронного комітету ВРУ щодо розгляду цього питання.

"Насправді інтриги щодо призначення Костіна на посаду немає. Голосів більше ніж достатньо, навіть від "Голос" буде підтримка. Тому залишається лише очікувати хто буде наступним головою правового комітету ВРУ (а посада ця фартова, вже одного голову ДБР та двох генпрокурорів дала)", - написав він у телеграм.

Железняк наголосив, що з високою ймовірністю посаду наступного голови правового комітету ВРУ отримає Денис Маслов, суддя та юрист. 

Довідка: Андрій Костін - народний депутат Верховної Ради від "Слуги Народу". У 1995 році він закінчив Юридичний інститут Одеського державного університету. Тоді ж і отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та став членом Одеської обласної колегії адвокатів. З 14 січня 2020 року є головою комітету ВР з питань правової політики.

  • 17 липня 2022 року Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора України.
  • 18 липня президент підписав указ про те, що замість відстороненої від посади генерального прокурора України Ірини Венедіктової систему органів прокуратури очолюватиме її заступник Олексій Симоненко. Обов'язки генпрокурора ним виконуватимуться тимчасово.
  • 19 липня за звільнення Ірини Венедіктової з посади генеральної прокурорки України проголосувала Верховна Рада.

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Україна
Генпрокуратура
Володимир Зеленський
Генпрокурор
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