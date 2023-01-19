Боррель анонсував повну відмову країн ЄС від російських енергоносіїв до кінця року
Країни Європейського союзу мають намір до кінця року позбутися залежності від російських енергоресурсів. Винятком може бути хіба Угорщина
Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель під час виступу в Міжнародному університеті в Іспанії, передає Europa Press.
"Ціна енергоносіїв — це ціна свободи. Українці її платять. Ми мали надмірну залежність від російського газу", — визнав глава європейської дипломатії, виокремивши такі країни-члени ЄС, як Угорщина чи Німеччина.
"Ми були дуже наївними, оскільки після вторгнення в Крим у 2014 році продовжували збільшувати нашу залежність від російського газу і навіть побудували нові трубопроводи", - додав Боррель.
При цьому він підкреслив, що за "дуже короткий час" Європі вдалося позбутися цієї залежності від російського газу.
"До кінця року всі європейські країни припинять будь-яку залежність", - сказав Боррель.
За його словами, винятком може бути Угорщина, в основному "з політичних причин".
- У Німеччині заявили, що більше не залежать від російських енергоносіїв.
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