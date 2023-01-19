Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель під час виступу в Міжнародному університеті в Іспанії, передає Europa Press.

"Ціна енергоносіїв — це ціна свободи. Українці її платять. Ми мали надмірну залежність від російського газу", — визнав глава європейської дипломатії, виокремивши такі країни-члени ЄС, як Угорщина чи Німеччина.

"Ми були дуже наївними, оскільки після вторгнення в Крим у 2014 році продовжували збільшувати нашу залежність від російського газу і навіть побудували нові трубопроводи", - додав Боррель.

При цьому він підкреслив, що за "дуже короткий час" Європі вдалося позбутися цієї залежності від російського газу.

"До кінця року всі європейські країни припинять будь-яку залежність", - сказав Боррель.

За його словами, винятком може бути Угорщина, в основному "з політичних причин".

У Німеччині заявили, що більше не залежать від російських енергоносіїв.

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