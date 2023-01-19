Німеччина більше не залежить від російських енергоносіїв, - міністр фінансів
Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер розповів, що країна знайшла нові джерела енергії, тож більше не залежить у цьому питанні від Росії
Про це він розповів у інтерв'ю ВВС.
Він зазначив, що Німеччина повністю змінила свою енергетичну інфраструктуру після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
"Так, звичайно, Німеччина все ще залежить від імпорту енергоресурсів, але сьогодні не від імпорту з Росії, а від світових ринків", – сказав він.
Зазначається, що раніше Німеччина імпортувала близько половини газу з Росії й більше третини нафти. Аби знайти альтернативи російській енергії, країна відновила роботу вугільних електростанцій, відклала плани на закриття трьох атомних електростанцій, що залишилися, і збільшує потужності для зберігання природного газу, імпортованого з інших країн.
"Ми зрозуміли, що ми повинні сприяти нашій конкурентоспроможності після ери канцлера Меркель. Ця епоха була зосереджена на сильних сторонах минулого, а зараз ми розвиваємо сильні сторони майбутнього", – заявив Лінднер.
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