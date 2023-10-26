Боррель підтримав Гутерреша на тлі закликів Ізраїлю про його відставку з посади генсека ООН
Високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив про підтримку генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, до відставки якого закликав Ізраїль
Про це Боррель написав у соцмережі X.
"Ми повністю підтримуємо роботу генерального секретаря Гутерреша і співробітників ООН на підтримку миру і допомоги людям на Близькому Сході і в усьому світі", – зазначив топдипломат ЄС.
За його словами, Гутерреш "однозначно засудив" злочини, скоєні бойовиками ХАМАС 7 жовтня.
"Він також чітко заявив, що всі цивільні життя цінні однаково і що міжнародне гуманітарне право застосовується до всіх, до і після 7 жовтня", – додав Боррель.
- 24 жовтня посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан закликав Антоніу Гутерреша піти у відставку з посади через заяву генсека, нібито атаки ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня відбулися "не просто так", а після "56 років задушливої окупації палестинського народу Ізраїлем".
- Генсек ООН Антоніу Гутерреш обурився тим, що його слова "були спотворені", та заявив, що не виправдовував акти терору з боку ХАМАСу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.31 Купівля 37.31Продаж 38
- EUR Купівля 39.47Продаж 40.51
- Актуальне
- Важливе