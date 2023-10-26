Боррель підтримав Гутерреша на тлі закликів Ізраїлю про його відставку з посади генсека ООН

Про це Боррель написав у соцмережі X.

"Ми повністю підтримуємо роботу генерального секретаря Гутерреша і співробітників ООН на підтримку миру і допомоги людям на Близькому Сході і в усьому світі", – зазначив топдипломат ЄС.

За його словами, Гутерреш "однозначно засудив" злочини, скоєні бойовиками ХАМАС 7 жовтня.

"Він також чітко заявив, що всі цивільні життя цінні однаково і що міжнародне гуманітарне право застосовується до всіх, до і після 7 жовтня", – додав Боррель.