Боррель звинуватив РФ у порушенні газових контрактів
Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Росія використовує газ, як зброю та порушує контракти з країнами ЄС
Про це Боррель написав у блозі на сайті ЄС.
"Зима приходить щороку, але та, яку ми зустрічаємо, обіцяє бути винятковою. Існує реальна невизначеність щодо того, чи буде ЄС мати достатньо газу і чи буде він доступним. У той час як ціни на нафту впали до рівня, на якому вони були на початку війни в Україні, ціни на газ з лютого зросли більш ніж вчетверо та вдесятеро у порівнянні з торішніми", - написав Боррель.
За його словами, у цьому винна Росія, яка використовує газ, як зброю.
"Ми знаємо причину. Підвищення цін на енергоносії розпочалося не 24 лютого, однак, як і багато інших питань, агресія Росії значно погіршила ситуацію. Росія використовує енергоносії як зброю: вона вже скоротила або припинила постачання до 12 держав-членів ЄС, явно порушуючи контракти", - підкреслив Боррель.
Він додав, що минулого тижня РФ також скоротила постачання через "Північний потік-1" до 20% від його звичайної потужності.
"Створюючи дефіцит і нервозність на ринку, Росія гарантує зростання цін, від якого отримує прибуток. Ми повинні підготуватися до всіх сценаріїв, у тому числі до того, коли РФ повністю припинить постачання у будь-який момент", - попередив Боррель.
- 20 липня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн припустила повне припинення газопостачання з боку РФ.
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