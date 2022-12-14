Борщ м’ясний. Рецепт приготування
Сьогодні ми пропонуємо один із багатьох рецептів борщу, на наш вибір – найсмачнішого. Насичений та густий борщ може бути настільки ситним, що іноді другу страву вже й не потрібно нести до столу. Але все це – особисті звички та смаки кожної людини
Інгредієнти (орієнтовано на 4 порції):
- 500 г м’яса (250 телятини + 250 курятини)
- 300 г буряка
- Одна ріпчаста цибулина
- 200 г капусти білокачанної
- Коріння петрушки (на смак)
- Дві столові ложки томатного пюре
- Одна морква
- Одна столова ложка цукру
- Одна столова ложка оцту
- Сіль (на смак)
Як приготувати борщ?
- Варимо у великій каструлі традиційний м’ясний бульйон, спочатку закладаємо телятину, через якийсь час курятину, в кінці заправляємо вариво петрушкою, чебрецем, розмарином, лавровим листом та іншими спеціями до смаку
- Бульйон варимо не менше трьох годин, знімаючи шумівкою накип
- Бурячки, петрушку, цибулю та моркву нарізаємо соломкою
- Кладемо овочі в супову каструлю
- Додаємо томат-пюре, цукор, оцет і три столові ложки бульйону з жиром
- Закриваємо кришкою наші овочі й тушкуємо двадцять хвилин
- Овочі час до часу перемішуємо, при потребі додаємо ще трохи бульйону
- Через двадцять хвилин додаємо нашатковану капусту й варимо ще приблизно стільки ж часу
- Далі овочі заливаємо нашим м'ясним бульйоном
- Закладаємо у страву перець, лавровий лист, сіль, додаємо одну столову ложку оцту
- Варимо все разом до повної готовності овочів
- Під час подачі на стіл у борщ додаємо сметану (за бажанням)
Додаткові родзинки до рецепта на смак і вибір поціновувача:
- При варінні борщу в каструлю також можна додавати нарізану картоплю і свіжі помідори
- Для насиченішого кольору борщу можна зробити спеціальний настій з буряка: один буряк нарізаємо скибочками, заливаємо склянкою гарячого бульйону, додаємо одну чайну ложку оцту і ставимо на п’ятнадцять хвилин на слабкий вогонь, доводячи до кипіння. А далі настій проціджуємо та вливаємо до борщу перед подачею на стіл
Смачного!
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