Борщ – наш: "Культуру приготування українського борщу" внесено до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Як зазначили в міністерстві, це питання розглянули 1 липня на 5-му позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини. Зважаючи на загрозу, МКІП звернувся до Секретаріату ЮНЕСКО з проханням перенести подану номінацію до Списку термінової охорони ЮНЕСКО.

"Борщ — елемент соціальної інтеграції та згуртованості, яка служить об'єднанню народу України, незалежно від віку, статі чи походження. У цьому сенсі елемент демонструє важливу роль нематеріальної культурної спадщини під час збройних конфліктів та надзвичайних ситуацій", - зазначили у МКІП.

Як додав міністр культури України Оолександр Ткаченко, "битву за український борщ розпочали ще до війни".

"І скільки б Маша Захарова не розповідала, що "книги з кулінарії заборонялися, а рецепт страви тримали в таємниці та забороняли готувати” і взагалі наш борщ - це "прояв екстремізму та нацизму", цей "прояв екстремізму" тепер офіційно український, і офіційно під охороною ЮНЕСКО", - зазначив Ткаченко.

Він також зауважив, що українці із задоволенням будуть ділитися борщем і його рецептами "зі всіма цивілізованими країнами" й навіть з нецивілізованими теж, "щоб у них було хоч щось світле, смачне та українське".

"Але пам'ятайте та будьте певні - як у війні за борщ так і в цій війні ми переможемо", - наголосив Ткаченко.

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