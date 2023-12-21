Бояться прильотів: росіяни в окупованому Генічеську пересідають в автівки з українськими номерами, - "Атеш"

Про це пише партизанський рух "Атеш".

Українські партизани припускають, що, ймовірно, ці автівки були вкрадені у місцевого населення. Також часто можна бачити російських військових у цивільному одязі.

"Але через те, що селище невелике і всі знають усіх, "косити" під місцевих у них не виходить. Окупанти вірять, що це убезпечить їх від артилерійського та ракетного обстрілу українських сил. Можемо запевнити, що їм це не допоможе", - йдеться у повідомленні.