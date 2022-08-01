Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Херсонської обласної державної адміністрації Дмитро Бутрій у телеграмі.

Наразі на Херсонському напрямку тривають активні бойові дії. Збройні сили України завдають удари по російським позиціям, знищують ворожі опорні пункти, техніку та російських військових.

Як пише Бутрій, російські військові намагаються знайти спосіб, щоб втекти з поля бою.

"За словами жителів районів області, окупанти дуже налякані. Вони ходять по будинках місцевих та переодягаються у цивільний одяг, аби втекти з поля бою", - зазначив він.

На Херсонщині українські захисники деокупували 46 населених пунктів, утім жителів все одно закликають евакуюватися в безпечніші регіони до повного звільнення області.

Військово-морських сил ЗСУ під час контрнаступу на Херсонському напрямку захопили у полон 11 рашистів.

Збройні сили України ракетами HIMARS знищили залізничний ешелон із понад 40 вагонів, що прибув із Криму з живою силою, технікою та боєприпасами на залізничну станцію Брилівка, Херсонської області.

Британська розвідка повідомила, що Росія вимушена перекидати війська з Донбасу, аби втримати окуповані території на Півдні України.

Збройні Сили України оприлюднили відеопідтвердження знищення залізничного Антонівського мосту на Херсонщині.

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