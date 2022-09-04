Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Маріупольський спротив пише, що окупанти масово змінюють номери на українські та змивають свастики зі своїх невійськових автівок. Принаймні ті, що мешкають за містом. Русня боїться. І це вірно. Є чого. Відплата вже поруч", - наголосив він.

29 серпня в Маріуполі українські партизани підірвали патруль російських загарбників.

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