Бояться руху опору: у Маріуполі росіяни змінюють номери своїх авто на українські та змивають із них букви Z, - Андрющенко
Рух опору Маріуполя пише, що окупанти змінюють номери своїх авто на українські та змивають букви Z з невійськових машин
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Маріупольський спротив пише, що окупанти масово змінюють номери на українські та змивають свастики зі своїх невійськових автівок. Принаймні ті, що мешкають за містом. Русня боїться. І це вірно. Є чого. Відплата вже поруч", - наголосив він.
- 29 серпня в Маріуполі українські партизани підірвали патруль російських загарбників.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.43
Купівля 39.43Продаж 40.27
-
EUR
Купівля 39.29Продаж 40.31
- Актуальне
- Важливе