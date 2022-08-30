В окупованому Маріуполі підірвали російський патруль

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Рух спротиву навмисно повідомив росіянам, що за адресою Коцюбинского, 5 нібито переховуються "азовці".

"Підсумок — один окупант мінус нога і в донецький шпиталь. Один окупант співає з Кобзоном", - написав Андрющенко.

Крім того, радник мера розповів, що у місті систематично з'являються українські прапори.

"Вчора (28 серпня. - Ред.) зроблено фото з Прапором України майже в серці окупації. В Центрі міста по вул. Куїнджі 154. Оприлюднено сьогодні, коли люди в безпеці. Окупанти шукали – марно.

Сьогодні (29 серпня. - Ред.) о 7 ранку встановлено прапор України (вже без надписів) на господарчої будівлі між школами №63 та №64, який гордо зустрів поспішаючих на "лінейку". О 9:00 був демонтований окупантами та розпочалися контрпартизанські заходи в вул. Пилипа Орлика", - написав Андрющенко.

24 серпня, у День Незалежності України, в окупованих містах партизани розклеїли проукраїнські листівки.

29 серпня у мережі з'явилась інформація, що на окупованій Херсонщині вбили колаборанта, колишнього нардепа Олексія Ковальова.

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