В окупованому Маріуполі підірвали російський патруль
У Маріуполі українські партизани підірвали патруль російських загарбників
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Рух спротиву навмисно повідомив росіянам, що за адресою Коцюбинского, 5 нібито переховуються "азовці".
"Підсумок — один окупант мінус нога і в донецький шпиталь. Один окупант співає з Кобзоном", - написав Андрющенко.
Крім того, радник мера розповів, що у місті систематично з'являються українські прапори.
"Вчора (28 серпня. - Ред.) зроблено фото з Прапором України майже в серці окупації. В Центрі міста по вул. Куїнджі 154. Оприлюднено сьогодні, коли люди в безпеці. Окупанти шукали – марно.
Сьогодні (29 серпня. - Ред.) о 7 ранку встановлено прапор України (вже без надписів) на господарчої будівлі між школами №63 та №64, який гордо зустрів поспішаючих на "лінейку". О 9:00 був демонтований окупантами та розпочалися контрпартизанські заходи в вул. Пилипа Орлика", - написав Андрющенко.
- 24 серпня, у День Незалежності України, в окупованих містах партизани розклеїли проукраїнські листівки.
- 29 серпня у мережі з'явилась інформація, що на окупованій Херсонщині вбили колаборанта, колишнього нардепа Олексія Ковальова.
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