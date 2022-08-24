Про це 24 серпня 2022 року повідомили в телграмі Головного управління розвідки Міноборони України.

Українські партизани в тимчасово окупованих Херсоні, Бердянську, Таврійську, Каховці та Новій Каховці розклеїли листівки, на яких надруковані слова гімну України: "Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці".

Так вони привітали українців із Днем Незалежності та нагадали російським військам, що вони є окупантами.

"Народний спротив України - це партизанський рух на тимчасово окупованих територіях, який передає важливу інформацію про місцерозташування окупаційних військ і техніки Збройним Силам України", - зазначають у ГУР.

14 серпня партизани в Бердянську заявили окупантам, що не зупиняться доти, доки "російська шваль не гнитиме в землі".

19 серпня партизани в тимчасово окупованому Мелитополі підірвали електроопору.

22 серпня партизани в Мелітополі помстилися російському загарбнику, який домагався неповнолітньої.