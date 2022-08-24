"Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці": в окупованих містах партизани розклеїли проукраїнські листівки
На тимчасово окупованих територіях партизани з Народного спротиву України розклеїли проукраїнські листівки з рядками гімну України
Про це 24 серпня 2022 року повідомили в телграмі Головного управління розвідки Міноборони України.
Українські партизани в тимчасово окупованих Херсоні, Бердянську, Таврійську, Каховці та Новій Каховці розклеїли листівки, на яких надруковані слова гімну України: "Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці".
Так вони привітали українців із Днем Незалежності та нагадали російським військам, що вони є окупантами.
"Народний спротив України - це партизанський рух на тимчасово окупованих територіях, який передає важливу інформацію про місцерозташування окупаційних військ і техніки Збройним Силам України", - зазначають у ГУР.
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