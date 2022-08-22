У Мелітополі окупант домагався неповнолітньої на вулиці, партизани порізали йому горло, - мер
У тимчасово окупованому Мелітополі партизани розправилися з російським загарбником, який на вулиці домагався неповнолітньої дівчини
Про це написав у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.
"Мелітопольські партизани жорстко розправилися з окупантом, який чіплявся до дітей. Годину тому солдат рф намагався домогтися неповнолітню дівчину прямо на вулиці одного з мікрорайонів міста. Та наші партизани скрізь. Окупанту "підрізано" горло. Символічно, що це відбулось на вулиці Героїв України", - написав Федоров.
Мер Мелітополя також прикріпив у дописі два відеозаписи з місця події, на яких видно російських військових, медиків і пораненого загарбника.
"Зґвалтування як військовий злочин є найважчим злочином, а також однією із складових геноциду. Наші ЗСУ знайдуть кожного, хто скоює ці страшні злочини із нашими жінками та дітьми! Кожний відповість за скоєне!" - підсумував Федоров.
- Раніше у Мелітополі партизани підірвали електроопору. Місцеве видання "РІА-Мелітополь" припустило, що таким чином партизани намагалися перешкодити окупантам під'єднати Запорізьку АЕС до російської системи.
- Партизан із Мелітополя розповів у інтерв'ю The New York Times, як знищує російських окупантів і колаборантів.
- Бердянські партизани записали відеозвернення, пообіцявши, що "не зупиняться, поки російська шваль не гнитиме в землі".
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