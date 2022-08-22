У Мелітополі окупант домагався неповнолітньої на вулиці, партизани порізали йому горло, - мер

Про це написав у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

"Мелітопольські партизани жорстко розправилися з окупантом, який чіплявся до дітей. Годину тому солдат рф намагався домогтися неповнолітню дівчину прямо на вулиці одного з мікрорайонів міста. Та наші партизани скрізь. Окупанту "підрізано" горло. Символічно, що це відбулось на вулиці Героїв України", - написав Федоров.

Мер Мелітополя також прикріпив у дописі два відеозаписи з місця події, на яких видно російських військових, медиків і пораненого загарбника.

"Зґвалтування як військовий злочин є найважчим злочином, а також однією із складових геноциду. Наші ЗСУ знайдуть кожного, хто скоює ці страшні злочини із нашими жінками та дітьми! Кожний відповість за скоєне!" - підсумував Федоров.

Раніше у Мелітополі партизани підірвали електроопору. Місцеве видання "РІА-Мелітополь" припустило, що таким чином партизани намагалися перешкодити окупантам під'єднати Запорізьку АЕС до російської системи.

Партизан із Мелітополя розповів у інтерв'ю The New York Times, як знищує російських окупантів і колаборантів.

Бердянські партизани записали відеозвернення, пообіцявши, що "не зупиняться, поки російська шваль не гнитиме в землі".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb